Apav calcinelli. "Addio a Ordonselli vero uomo di sport»

Si è spento Eugenio Ordonselli ma per tutti Gianni, è stato grande uomo di sport, bravo a trasmettere valori ai tanti giovani e meno giovani che scendono in campo per un allenamento o per una partita. Ad inizi anni ‘90 era stato tra i fautori della storica sinergia tra Calcinelli e Lucrezia volley. Gianni per oltre 30 anni è stata quindi figura di riferimento per Apav e per tutta la pallavolo della vallata del Metauro. Il presidente di Apav Massimo Scarpetti dice: "Gianni è stato da sempre un uomo di sport, per questo motivo è riuscito ad aggregare due paesi (Lucrezia e Calcinelli) dove prevaleva un campanilismo sportivo molto sentito. E’ stato una colonna portante di questa società. E’ riuscito a far crescere la pallavolo, soprattutto nel settore giovanile, anche a livello regionale".

b.t.