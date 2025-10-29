Arriva Bergamo e Simone punge la Megabox:: "A Busto un gioco mediocre, oggi serve altro"

Rialzare subito la testa. In casa si può fare. Oggi alle 20,30 davanti al pubblico amico la Megabox affronta il Volley Bergamo nel turno infrasettimanale. Entrambe le formazioni sono reduci da due secche sconfitte in trasferta, le tigri sul campo di Busto e le lombarde contro il Chieri. In palio al PalaMegabox ci sono punti pesanti per rilanciarsi in una classifica, mai così affollata dietro le big, con sette squadre distanziate tra loro da una sola lunghezza. "E’ una partita molto pericolosa per noi, visto il valore dell’avversaria e il livello di gioco molto basso dimostrato domenica da parte nostra – dice il ds Alessio Simone –. Ci attendiamo una bella reazione e un atteggiamento diverso contro un’avversaria che ha gli stessi nostri obiettivi e punti di forza come l’americana Kipp e la cubana Montalvo. Anche a noi non mancano le armi per far bene e siamo fiduciosi".

A Bergamo si è respirata pallavolo ad altissimi livello per decenni, ma ora c’è sempre una A1 da difendere e da consolidare. L’anno scorso la squadra di Carlo Parisi fu a lungo la maggiore sorpresa del campionato, per poi chiudere con una serie di sconfitte figlia dell’enorme sforzo iniziale che l’ha comunque portata ai playoff. Anche quest’anno l’esperto coach degli anni d’oro di Busto Arsizio può contare su un organico interessante, dove spiccano la neo arrivata palleggiatrice azzurra Chidera Eze, che ha ben figurato questa estate sotto gli occhi di Julio Velasco, l’opposta americana Kendal Kipp, già a Firenze e poi in Turchia al Vakifbank, e l’esperta schiacciatrice cubana Cesè Montalvo, punta di diamante dell’attacco nella scorsa stagione. Tra le altre atlete confermate, la capitana Michaela Mlejnkova, schiacciatrice della Repubblica Ceca, cui si affianca l’altro giovane posto 4 Alessia Bolzonetti.

Altra conferma di spicco la giovanissima centrale Linda Manfredini, prospetto di sicuro valore, che ricomporrà al centro l’accoppiata con la tedesca Monique Strubbe. Era a Bergamo l’anno scorso anche il promettente libero Martina Armini, alle cui spalle opera la ex Vallefoglia Federica Ferrario. Nuovo arrivo quello del posto 4 americano Jennnifer Mosser, esperienze in Europa tra Finlandia, Germania e Grecia, e dell’opposto tedesco Emilia Weske, dalla Itas Trentino di A2. Il secondo palleggiatore è la confermata Roberta Carraro, al centro sono arrivate dalla A2 Aurora Micheletti da Altafratte e Denise Meli da Brescia. Dalle giovanili, vengono le schiacciatrici Arianna Milesi ed Ebosetale Praise Alemenzohu, nonché l’opposto Benedetta Frambrosi.

Beatrice Terenzi