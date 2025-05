Asia Bonelli rinnova con CBF Balducci: terza stagione in arancionero

"Sono felicissima di potere vivere una nuova stagione con la CBF Balducci". Asia Bonelli vestirà l’arancionero per il terzo anno di fila. La società maceratese ha infatti comunicato di aver rinnovato per il prossimo campionato l’accordo con la palleggiatrice comasca, classe 2000 per 181 cm di altezza. Sarà lei a guidare la regia del Club maceratese pure nel massimo campionato di volley femminile, quel torneo conquistato grazie anche alle prestazioni di Bonelli, che ricevuto il titolo di Mvp delle Finali Playoff.

Per la palleggiatrice arancionera sarà la settima stagione consecutiva in Serie A, oltre che l’anno del ritorno in campo nella serie A1. Prima delle ultime due stagioni maceratese ha giocato in A1 con Chieri e Busto Arsizio, per poi tornare in A2 e guidare Trento, conquistando la promozione nel massimo campionato, e poi Macerata bissando lo stesso risultato. L’esordio in Serie A2 risale invece al 2019, nella stagione disputata a San Giovanni in Marignano.

"Mi porto dietro – aggiunge la giocatrice – un bagaglio di crescita importante, voglio continuare questo percorso. Avrò una grande opportunità e voglio sfruttarla: sarà un anno sicuramente diverso e complicato, ma non vedo l’ora di mettermi in gioco, è una soddisfazione enorme. Rispetto alle precedenti esperienze in A1 avrò l’occasione di giocare con maggiore continuità e di questo sono sicuramente contenta". La squadra è attesa da confronti con le migliori formazioni al mondo. "Ci confronteremo con un livello altissimo e sono pronta a dare il massimo per fare il meglio possibile e raggiungere gli obiettivi. Ringrazio la società – dice Bonelli – per avermi dato fiducia, cercheremo di stringere i denti, lavorare duramente in palestra per poter agguantare la salvezza. Aspetto tutti al palas, caldi e numerosi come nelle ultime gare di questa stagione: il supporto del pubblico è stato fondamentale ed è la carica in più che ci serve. È stato emozionante vedere il palazzetto di Macerata così".