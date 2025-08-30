Assalto ai quarti. Velasco non si fida: "La Germania è forte»

Julio contro Giulio. Con rispetto reciproco, perché Velasco era già Velasco quando Giulio Bregoli iniziava a sognare di diventare un giorno allenatore, tra Ferrara e Bologna. Oggi Bregoli è il ct della Germania che alle 12 prova a sbarrare la strada alle azzurre negli ottavi del mondiale di volley (diretta Rai 2, Dazn, RaiPlay e VBTV) al PalaHuamark di Bangkok, dove un anno fa Velasco inaugurò la serie vincente con il successo nella Vnl, nel giugno di un anno fa.

Da quella fase finale è partita la serie di vittorie consecutive che le azzurre hanno portato a 32, passando anche per l’oro olimpico. Ma Velasco sa benissimo che le vittorie passate non fanno partire in vantaggio nelle partite presenti. E sente anche odore di trappola, perché conosce il valore di Bregoli e sa che ha per le mani un buon patrimonio fisico-atletico su cui lavorare: "La Germania è indubbiamente una squadra forte – ha detto ieri il ct azzurro – certamente ci metterà in difficoltà. Sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere. Dobbiamo essere forti di cuore e spirito, pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie".

Ora, uno dei punti di forza di Velasco, lo dice la sua storia che coincide spesso con quella del nostro volley, è la capacità di stimolare i gruppi che allena con una scelta precisa delle parole, a volte anche ruvide. E invece per queste ragazze ogni volta spende elogi: "già quest’anno mi hanno sorpreso al rientro dalle vacanze, quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto, ed invece sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno".

Bregoli dal canto suo dopo la sconfitta contro la Polonia di Lavarini aveva inquadrato così l’obiettivo azzurro: "Sarà un match molto difficile, lo sappiamo. Ma la cosa più importante è affrontarlo con coraggio, rischiando e giocando liberi. Questa è l’unica strada per provare a cogliere l’occasione". Oggi si gioca anche Polonia-Belgio, chi vince ai quarti mercoledì trova la vincente di Italia-Germania.

Ieri intanto la Serbia campione in carica, priva della fortissima Boskovic infortunata, è uscita contro l’Olanda (2-3). Il Giappone ha eliminato 3-0 la Thailandia.