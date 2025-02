Atlantide, playoff in tasca. Ma c’è l’incognita Bisset

L’Atlantide è tornata dalla temuta trasferta ad Aversa con indicazioni contrastanti. Da una parte i Tucani, a quattro giornate dal termine della regular season, pur non essendo più al comando hanno già in tasca il biglietto per i playoff. Dall’altra, oltre alla conferma che i campani (vittoriosi sia all’andata che al ritorno) sono la loro bestia nera, hanno visto ribadire l’importanza di Bisset per il loro gioco e proprio l’assenza per infortunio dell’opposto cubano in questa fase potrebbe rappresentare un serio problema per la squadra di coach Zambonardi. "Nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi con i compagni, ma non è facile indicare quando tornerà pienamente disponibile. L’auspicio è di poterlo recuperare per i playoff".

Per quel che riguarda questo mese che definirà la prima fase della stagione, lo stesso tecnico bresciano è molto chiaro: "Nessun dramma. Abbiamo perso contro un ottimo sestetto e siamo comunque secondi, pronti ad affrontare i prossimi incontri di un campionato che sarà ancora lungo". Domenica 23 i Tucani ospiteranno Macerata e dovranno trovare le giuste soluzioni per ovviare alla mancanza di Bisset, il loro punto di riferimento offensivo. Un’opzione da confermare pure nelle rimanenti gare con Pineto, Porto Viro e Cantù e trasformare nella “linfa“ per far ripartire a pieni giri l’Atlantide nelle sfide-verità dei play off.