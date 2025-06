Attacco alla californiana. Colpo Bergamo, c’è Kipp

La Volley Bergamo 1991 cala l’asso: alla corte di Carlo Parisi arriva Kendall Kipp per completare il reparto d’attacco. L’opposta statunitense l’anno scorso ha giocato con le fortissime turche del VakifBank. Nata a Newport Beach il 12 dicembre 2000, alta 196 centimetri, ha già conosciuto il campionato italiano e coach Carlo Parisi nella sua prima avventura dopo la NCAA Division con la Stanford University (dal 2019 al 2023). Nel 2024, infatti, Kendall ha vestito per qualche mese la maglia del Bisonte di Firenze, allora allenato da Parisi, prima di rientrare negli Stati Uniti per disputare la Pro Volleyball Federation con la Columbus Fury e prima del trasferimento a Istanbul.

Dopo i trascorsi nelle giovanili, l’anno scorso ha debuttato nella Coppa panamericana con la nazionale maggiore vincendo la medaglia d’argento e aggiudicandosi il premio come miglior opposto. "Sono emozionata all’idea di tornare a giocare in Italia – racconta mentre è al lavoro ad Anaheim, in California, con la sua Nazionale – dove c’è cultura e storia della pallavolo. Questa sarà una grande opportunità per crescere e sfidare me stessa in un ambiente competitivo. Spero di contribuire al massimo ai successi di Bergamo. Nel nostro team vedo tanto talento e penso che potremo far bene. Mi piacerebbe essere il giocatore su cui Bergamo possa contare nei momenti importanti e non vedo l’ora di iniziare questa avventura".

Fulvio D’Eri