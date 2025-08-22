Azzurre, è sempre caccia all’oro. Velasco in missione Mondiale . Primo esame con la Slovacchia

È passato un anno più una manciata di giorni, e con tutto il rispetto per la Nations League, da quell’11 agosto in cui l’Italvolley femminile accese il cielo di Parigi, colorandolo d’oro a cinque cerchi, il pensiero di chi ama questo sport è puntato all’altro obiettivo storico, il mondiale che inizia oggi alle 15.30 italiane in Thailandia contro la Slovacchia.

Intendiamoci, la Nations League è torneo verissimo, che le azzurre hanno alzato di nuovo poche settimane fa allungando a 29 la striscia incredibile di vittorie consecutive. Ma subito dopo l’Olimpiade viene un mondiale, nella scala dei valori. L’Italia femminile ne ha già vinto uno con il gruppo guidato da Marco Bonitta 23 anni fa, Velasco ha già festeggiato due volte con i Fenomeni nel maschile, ma questo gruppo che promette di farci divertire ancora per tanti anni si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di poter mettere definitivamente i piedi nel recinto della leggenda, in caso di successo. E per una giocatrice in particolare, Monica De Gennaro, è l’ultimo oro che manca e che probabilmente non ripasserà, avendo il nostro ministro della difesa già 38 anni.

Anche se guardando l’età agonistica di Velasco vien da pensare che l’anagrafe sia un inganno: a 73 anni l’uomo che ha cambiato la storia del volley non solo azzurro si sta comportando con la grinta che aveva agli esordi. Non ha avuto paura di voltare pagina subito dopo l’oro olimpico, facendo scelte che oggi possono anche sembrare azzardate perché una Bosetti farebbe tanto comodo adesso, ma dimostrando di avere in mente un progetto, un futuro. Dietro una squadra giovanissima ci sono molte selezioni fenomenali, l’under 21 ha appenta vinto il mondiale per dire. E allora il rinnovamento (che fece sempre anche con i Fenomeni) si doveva iniziare subito: in teoria la schiacciatrice titolare con Sylla doveva essere Degradi, ma anche stavolta come prima di Parigi Alice ha vinto l’oscar della sfortuna facendosi male e ritrovandosi costretta a saltare l’appuntamento grosso.

Al suo posto giocherà una tra Gaia Giovannini, che a Parigi c’era e faceva il suo, ma come cambio, e Stella Nervini, lanciata durante l’estate. L’Italia parte comunque favorita perché è convinta di esserlo, vincere non è mai facile perché la concorrenza è altissima, ma la squadra da battere è quella azzurra.

Il girone non è proibitivo: oggi alle 15.30 italiane al Saphan Hin Municipal Stadium di Phuket le azzurre affronteranno la Slovacchia (diretta Rai 2, Dazn e Vbtv), domenica alle 12 sarà la volta di Cuba e martedì del Belgio. Passano le prime due che negli ottavi affronteranno incrociate le prime due del girone di Polonia e Germania, favorite.

La carica dell’Italia è nelle parole di Myriam Sylla, che di questa squadra è la pila atomica: "Siamo tranquille e pronte a metterci alla prova. Essere etichettati come favoriti può creare pressioni, ma è il frutto delle vittorie che abbiamo ottenuto nell’ultimo incredibile anno. Dobbiamo essere brave a tener fuori le aspettative degli altri per pensare solo al nostro gioco. Alle più giovani, al primo mondiale, do solo un consiglio: vivete questa esperienza al 100%".

La rosa delle azzurre. Alzatrici Orro e Cambi, opposte Egonu e Antropova, centrali Danesi, Fahr, Sartori e Akrari, schiacciatrici Sylla, Giovannini, Nervini e Omoruyi, liberi De Gennaro e Fersino.

E buon mondiale a tutti.