Azzurre promosse all’esame da 30 e lode. Il Mondiale di Velasco comincia in discesa

ITALIA 3 SLOVACCHIA 0 (25-21; 25-14; 25-17)

ITALIA: Egonu 16, Nervini 10, Fahr 6, Orro 4, Sylla 4, Danesi 5, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 3, Omoruyi 2, Giovannini 1. N.e. Fersino, Sartori (L), Akrari. All. Velasco.

SLOVACCHIA: Sepelova 3, Herelova 3, Sunderlikova 12, Palgutova 5, Hrusecka 5, Kosekova, Jancova (L), Jelinkova, Fricova, Kohutova, Kohutova, Magdinova (L). N.e.: Elteltova e Smieskova. All. Masek

Arbitri: Wang Ziling e Ozan Cagi

Note: durata set 22’, 20’, 20’. Italia: a 2, bs 7, m 7, e 19. Slovacchia: a 2, bs 7, m 1, e 29.

Una passeggiata, ma tra le righe di una vittoria che sul piano tecnico non poteva essere in discussione (e infatti non lo è mai stata) si annidano segnali positivi per l’Italvolley, che ha iniziato nel migliore dei modi il suo mondiale portando a 30 la striscia di vittorie consecutive, che dura da quasi quindi mesi ormai.

Non è il risultato né il punteggio, considerato il valore dell’avversario, che può scatenare sogni di gloria. È piuttosto il modo: a Phuket le azzurre hanno risolto subito il discorso giocando una grande partita in difesa e a muro, due fondamentali che sono la spia della concentrazione collettiva.

E infatti Julio Velasco ha commentato alla fine: "Era la prima di un Mondiale ed anche chi ne ha giocati altri avrà certamente sentito la partita. Chi era alla prima assoluta ha approcciato molto bene. Nervini è sembrata una veterana così come le altre esordienti: devo dire che le ragazze stanno molto bene dal punto di vista mentale. Alla lunga sono venuti fuori i veri valori. Abbiamo deciso di arrivare qui in Thailandia a ridosso dell’esordio perché abbiamo preferito accorciare l’attesa sul posto, riteniamo che siano piuttosto lunghe tre settimane".

Il ct ha troppa esperienza per non captare certe sfumature (a Parigi la squadra alloggiò fuori dal Villaggio), le stesse che hanno fatto dire a Sarah Fahr alla fine della partita: "Siamo molto contente, serviva vincere per rompere il ghiaccio in una manifestazione così importante. Non nascondo che l’inno sia stato un’emozione pura perché ci siamo dette che vogliamo godercela, possibilmente divertirci".

Serviranno avversarie più ostiche per capire fino a che punto le azzurre si potranno divertire, intanto hanno fatto capire che nonostante le assenze per scelta (Bosetti) o per sfortuna (Degradi), l’onda di Parigi non si è ancora fermata.

Domani alle 12 italiane (dirette Rai2, Dazn e Vbtv) la seconda giornata del girone B opporrà l’Italia a Cuba, che ha perso alla prima giornata contro il Belgio. Vincere significa sistemare subito il discorso del passaggio del turno, dove agli ottavi verosimilente ci sarà una squadra allenata da un italiano, la Polonia di Lavarini o la Germania di Bregoli.

Doriano Rabotti