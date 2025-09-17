Azzurri, il test Ucraina è già decisivo. Troppo Belgio: ora conta solo vincere

ITALIA 2 BELGIO 3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)

ITALIA: Giannelli 3, Romanò 8, Michieletto 16, Bottolo 18, Anzani 6, Russo 2, Balaso (L). Rychlicki 10, Porro 1, Gargiulo 5, Sbertoli 1, Sani, Galassi 4. Ne: Pace (L). All. De Giorgi.

BELGIO: Deroo 18, Reggers 30, D’Hulst, Coolman 8, Rotty 17, D’Heer 7, Lantsoght (L). Dermaux, Perin, Fafchamps 1, Van Hoyweghen, Verwimp, Kobe (L) Ne: Plaskie, Desmet. All. Zanini

Arbitri: Ovuka, Simonovic

Note: Spettatori 1319. Durata set: 28’, 27’, 27’, 29’, 16’. Italia: a 6 bs 19 m 14 e 27. Belgio: a 6 bs 19 m 11 e 32.

Aggrappati a una partita da vincere a tutti i costi, anche 32-30 al tie-break come direbbe Velasco. L’unica speranza per gli azzurri del volley di non scucirsi in modo inglorioso il titolo mondiale già nella fase a gironi passa dalla sfida di domani alle 15.30 contro l’Ucraina. Vincere vuol dire arrivare agli ottavi, chi perde sta a casa. Il Belgio di Emanuele Zanini, ottimo professionista che ha ricevuto meno di quanto meritava nella sua carriera, ci ha dato una lezione di organizzazione di gioco e di carattere, riuscendo a vincere una partita in cui ha sbagliato di più e murato meno degli azzurri, ma in compenso ha difeso tutto e ha attaccatoo in modo spietato con Reggers, Deroo e Rotty, tutti ’italiani’ di ieri oggi e domani.

Ora, anche i Fenomeni, di cui De Giorgi faceva parte in campo, erano soliti perdere una partita nel girone. Ma qui non si tratta solo di voler vedere il bicchiere mezzo pieno, sperando che la partita di ieri sia figlia di una giornata storta. L’impressione è che ci sia meno leggerezza e fiducia nel gruppo, l’assenza di Lavia ha creato evidenti crepe in equilibri tecnici consolidati, ma ieri De Giorgi ha fatto quello che per esempio era mancato a Parigi, ovvero ha provato a sfruttare tutta la rosa. E stava quasi riuscendo a sfangarla, perché dopo i primi due set gli ingressi di Sbertoli, Rychlicki, Gargiulo e Galassi avevano quasi raddrizzato la barca. Ma anche vincere 3-2 non avrebbe cambiato le cose, a quel punto: sarebbe stato comunque vietato perdere contro l’Ucraina domani.

In una sfida che rischia di essere uno spartiacque preciso per tutto il gruppo, ct compreso. Negli ultimi anni gli azzurri vincevano contro la squadre di seconda fascia, come è il Belgio con tutto il rispetto, e venivano battuti a volte anche nettamente solo dalle formazioni al top. Stavolta è andata diversamente, e in caso di passaggio del turno c’è il rischio fondato che agli ottavi il primo avversario possa essere la Francia di Giani, campione d’Olimpia che ieri ha perso contro la Finlandia al tie-break. Ma mal comune non è mezzo gaudio.

Classifica: Belgio 5 pt (2 v, già qualificato), Italia 4 (1 v, 1 s), Ucraina 3 (1-1), Algeria 0 (0-2).