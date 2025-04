B1 femminile. Clementina coraggiosa. Ma prende solo un set

cesena

PARZIALI: 25-16, 25-17, 16-25, 25-18

ANGELINI : Pinali 6, Vecchi 5, Pasini, Benazzi 29, Caniato 11, Vallicelli 4, Oke, Guardigli 10, Conficoni, Marchi, Kiera, Casali, Calisesi L1, Casalini L2. All. Lucchi.

CLEMENTINA 2020: Belegni 9, Casarin 1, Usberti, Barbolini 17, Malatesta 10, Giuliani, Calza 10, Tomasetig 10, Luciani 2, Boari, Bastari, Grilli, Sposetti L1 e Pieralisi L2. All. Moretti. Arbitri: Nampli e Marcelli.

La Clementina riesce a conquistare solo un set sul difficile campo di Cesena, quarta in classifica e in piena corsa playoff. L’approccio è giusto da parte delle esine che prendono subito il comando (14-16), poi nelle marchigiane si spegne improvvisamente la luce subendo un parziale di 11-0 decisivo per le locali per chiudere il set. Stesso epilogo nel secondo parziale con Benazzi (29 punti in totale) che prende per mano Cesena. La Clementina rimonta nel terzo parziale, ma poi cede definitivamente nel quarto alla maggior esperienza e determinazione delle romagnole.