B1 FEMMINILE. Jesi, almeno un punto contro un buon Riccione

RICCIONE

PARZIALI: 28-30 28-26 25-21 24-26 12-15

PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz 1, Marcelletti n.e., Paolucci 20, Peretti 9, Castellucci 17, Papagno n.e., Canuti 12, D’Amore n.e., Milletti 6, Moretto 19, Ciampichetti n.e. All. Sabbatini.

LASERSOFT RICCIONE: Tallevi 27, Gabellini 2, Spadoni 13, Saguatti 14, Montesi 2, Calvelli 17, Calzolari (L1), Morolli 3, Chistè n.e., Bologna 2, Vidali (L2), Godenzoni n.e., Gugnali n.e. All. Piraccini.

ARBITRI: Morabito e Pardo.

Un punto per la Pieralisi nella sfida interna contro Riccione, terza forza del girone. Match emozionante con molti rammarichi per la formazione per aver perso un primo set che sembrava in pugno e che invece termina ai vantaggi dove non manca una decisione dubbia arbitrale con Riccione che chiude in volata. Le emozioni continuano nei restanti parziali e la partita non può che concludersi al quinto set. Dove la Pieralisi parte in vantaggio, ma sul 4-3 subisce un break pesante che porta le squadre al cambio di campo sul 4-8. Le emozioni si rincorrono, le jesine pareggiano, ma Riccione trova lo spunto decisivo.