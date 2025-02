B1 femminile. La Clementina s’illude. Ma l’avversario è tosto

giorgione

3

clementina

1

PARZIALI: 23-25, 25-16, 25-23, 25-12

AZIMUT GIORGIONE: Rettore, Galbero 18, Tasholli, Ganzer, Rizzo 21, Pomili 11, Coba 4, Vendramini, Facchinato 5, Zamprogno 2, Bellini 11, Martini, Fantini (L1), Barbaro (L2). All. Parlantini.

CLEMENTINA 2020: Belegni 6, Usberti 9, Barbolini 1, Malatesta 11, Calza 6, Tomasetig 3, Fabbo 1, Luciani 2, Casarin, Boari, Sorana, Giuliani, Sposetti L1, Pieralisi L2. All. Moretti.

Arbitri: Nibali e Ciman.

CASTELFRANCO VENETO

La Clementina torna dal Veneto con un solo set. Eppure la formazione di Moretti dopo una partenza da paura (8-1) ci crede, rimonta, conquistando il primo parziale in volata. Ma l’avversario è tosto, combatte per un posto di prestigio in classifica e non può permettersi passi falsi. Giorgione migliora il proprio gioco e mette sotto le esine, un po’ calate, nel secondo parziale. Nel terzo set la Clementina non è fredda e determinata come nel primo parziale e cede nei palloni che contano subendo poi il monologo delle locali nella quarta frazione che crescono al servizio e in attacco.