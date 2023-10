Balaso. "C’è da trovare la continuità»

Alla vigilia in casa Lube ha parlato Fabio Balaso. Il libero è cresciuto proprio a Padova: "Tornare è sempre emozionante perché da lì è partita la mia avventura, domenica rivedrò familiari, amici ed ex compagni. In gara ci sarà molto agonismo perché entrambe dobbiamo riscattare un esordio negativo. Vengo da un’estate densa d’impegni con la Nazionale e forse un po’ sto scontando la situazione, ma penso sia fisiologico e non cerco alibi. Dobbiamo trovare la continuità anche con la forza mentale in fasi così". Dall’altra parte della rete ecco Marco Falaschi, alzatore alla Lube nel torneo 2020-2021: "Il match rappresenta una sfida complessa, del resto la SuperLega è uno dei tornei più competitivi al mondo. Siamo agli inizi di un percorso di crescita e auspico che questo processo si concretizzi verso risultati positivi, spero che la Kioene Arena sia gremita di tifosi. Civitanova è una squadra di grande rilevanza, destinata a contendersi lo Scudetto e cercherà di riscattarsi dalla recente sconfitta subita in casa contro Monza".