Balaso dopo la falsa partenza. "Lube, a Monza possiamo vincere. Ma bisognerà giocare meglio»

Dopo la falsa partenza di gara1, la Lube parte per Monza questa mattina, destinazione Opiquad Arena dove domani alle 18 si gioca il secondo atto dei quarti playoff. La serie è al meglio delle cinque partite e pertanto tutto è recuperabile e raddrizzabile, ma è chiaro che un ulteriore ko sarebbe grave e metterebbe Civitanova già spalle al muro. Anche Fabio Balaso, il migliore dei biancorossi mercoledì dopo Bottolo, si focalizza sui tanti errori commessi dai vicecampioni d’Italia (29) e sull’obbligo di migliorarsi domani in Brianza. "Quest’anno volevamo che fosse diverso il nostro approccio ai playoff Scudetto. C’era la possibilità di una buona partenza, ma non è andata così. Quella di mercoledì è stata sicuramente una brutta gara e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Andremo a Monza con la consapevolezza di potercela fare. Vogliamo riequilibrare la serie e tornare all’Eurosuole con la giusta carica gettando le basi per avanzare alla prossima fase. La ricetta? Giocare meglio a pallavolo, visto che nell’ultima partita non è accaduto. Dobbiamo avere ben chiaro dove fare meglio e dove continuare a progredire. I match clou di SuperLega e la Champions si intersecano in questa fase della stagione. Questo non facilita le cose, ma stiamo vivendo il momento più caldo, lo sapevamo fin dall’inizio, si gioca ogni tre giorni. Quindi dobbiamo adattarci anche se non ci sarà molto riposo, ci si allenerà poco".

Urge rivedere la Lube di Verona o quella ammirata contro Ankara perché Monza non avrà magari il blasone di altri club, non sarà spettacolare, ma è avversario davvero scomodo. In regular season la Mint ha concluso dietro ai biancorossi per appena un punto e soprattutto non ha timori reverenziali essendo riuscita a battere Civitanova in 5 degli ultimi 6 incroci facendo pure il grosso dispetto di "cacciarla" dalla Coppa Italia. Vedremo quali ed eventuali aggiustamenti tattici introdurrà Blengini per riprendersi il fattore campo.

Il terzo atto si giocherà domenica 17 e da ieri è già partita la prevendita nella speranza che il palazzetto abbia il necessario pienone e dia la spinta a De Cecco e compagni.

Prima, mercoledì, la Lube invece giocherà l’andata della semifinale di Champions League a casa di Trento. Partite cruciali tutte concentrate in pochi giorni e anzi non pochi sottolineano come il sogno Champions sia forse più realizzabile. In effetti con tre vittorie si diventa campioni d’Europa, mentre nei playoff la strada è più lunga e tortuosa. Aumenta le speranze l’infortunio occorso a Sbertoli che terrà il bravo regista fuori un mese, tuttavia senza di lui e affidandosi al baby Acquarone mercoledì i campioni d’Italia hanno ugualmente steso 3-0 Modena.

Andrea Scoppa