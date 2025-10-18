Balaso sulla nuova stagione alle porte: "La Lube dovrà essere vecchio stile"

Due giorni al via della SuperLega 2025-2026, 81° torneo di A1 e campionato dei più forti al mondo. Sarà Allianz Milano-Valsa Group Modena alle 20 ad aprire la stagione, mentre mezzora dopo la Lube inaugurerà la sua 31‘ partecipazione consecutiva nella massima serie e lo farà ricevendo all’Eurosuole Forum i cugini della Yuasa Battery Grottazzolina (biglietti ancora disponibili). Un primo turno insolitamente di lunedì dunque, ma anche di martedì perché Cisterna-Itas Trentino e Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia si giocheranno 24 ore dopo.

Tornando ai vice campioni d’Italia, sarà subito derby e curiosamente prima uscita casalinga identica all’ultima della passata regular season. Una fase regolare che è stata straordinaria nel palazzetto civitanovese, i biancorossi vi hanno schiacciato ogni avversario, finendo con 11 vittorie su 11 incontri e tutte da tre punti, una impresa mai accaduta prima. L’anno scorso i biancorossi si sono imposti due volte su due e sempre per 3-0, i fermani però hanno avuto la meglio in due dei tre test di pre-season, pertanto il team di Medei dovrà prestare attenzione. Da non sottovalutare infine l’effetto incognita-brutte sorprese che possono capitare al primo turno.

Siamo sicuri che la Lube si farà trovare prontissima all’appuntamento e non a caso ha fatto parlare Fabio Balaso, capitano ed emblema di efficienza, serietà e meticolosità. "Lunedì si apriranno le danze con un nuovo campionato molto impegnativo e divertente – ha affermato il libero, probabilmente il più bravo al mondo, reduce dal successo iridato nelle Filippine con la Nazionale Italiana e premiato con l’inclusione nel dream team della kermesse – noi reduci dalle Filippine ci siamo portati dietro un po’ di stanchezza, ma abbiamo lavorato per recuperare la forma e correggere le imperfezioni. L’obiettivo è farci trovare subito pronti. Come ci ha detto il coach, dobbiamo riprendere con lo stesso mix di intensità, voglia e fame della scorsa annata. Ci sono degli aspetti da migliorare, ma vogliamo dire la nostra, a iniziare dal derby contro Grottazzolina".

Il nuovo modulo? "Abbiamo avuto poco tempo per stare tutti insieme e affinare la tattica, penso sia necessario un periodo fisiologico di assestamento, dovremo lavorare sodo anche su questo fronte per arriva preparati alle sfide più importanti del nostro percorso".