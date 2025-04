Banca Macerata Fisiomed pronta per la sfida decisiva contro Ravenna in Coppa Italia A2

"Pensiamo che sia la prima partita, che non sia successo nulla in gara 1 a Ravenna". In vista della partita di oggi alle 17.30 al Fontescodella, Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, vuole che la squadra non si adagi sulla vittoria in Romagna in gara 1 degli ottavi di Coppa Italia di A2. "Abbiamo fatto – spiega – solo una parte di quanto necessario per passare il turno, ma adesso facciamo finta di partire 0-0 per evitare di giocare la bella". I maceratesi dovranno mettere in preventivo che Ravenna farà di tutto per portare la sfida a gara 3. "Dovremo contenere soprattutto il loro opposto Guzzo, un giovane dalle potenzialità enormi, e lo schiacciatore Tallone. Ci sarà da battere bene per far sì che il palleggiatore sia staccato dalla rete e non possa servire i centrali sviluppando un gioco più prevedibile in cui il nostro sistema muro-difesa sa farsi valere".

È un finale di stagione molto positivo per Banca Macerata Fisiomed che sta dimostrando sul campo di essere una formazione di valore. "È la dimostrazione che la squadra non sia stata allestita male, all’inizio siamo stati condizionati dall’infortunio di Andric e la squadra si è assestata quando l’opposto Klapwijk è entrato in forma, tutti sono cresciuti e il palleggiatore ha avuto un punto di riferimento. Questa era una squadra da playoff e non è un caso che tra le prime quattro ci sono squadre come Prata e Siena che contro di noi non hanno preso nessun punto".

Oggi ci sarà l’ennesimo braccio di ferro con Ravenna. "Contro i romagnoli abbiamo giocato sempre alla pari, nell’ultimo turno di campionato la nostra squadra ha fatto vedere una pallavolo di alto livello nei primi due set e solo quando ci siamo assicurato il punto abbiamo mollato la presa".

Oggi si giocano due partite degli ottavi, tra parentesi il risultato di gara 1: alle 17.30 Banca Macerata Fisiomed-Ravenna (3-2); alle 20.30, Cantù-Catania (2-3). Domani: Porto Viro-Aversa (1-3) e Fano-Pineto (3-1). L’eventuale bella è fissata per lunedì 21. Chi passerà il turno sarà abbinato tramite sorteggio alle quattro semifinaliste dei playoff, e cioè Brescia, Prata, Siena e Cuneo.