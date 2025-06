Banca Macerata Fisiomed punta ai playoff con un mercato ambizioso

"È giusto alzare l’asticella degli obiettivi. Dopo il mercato fatto, non possiamo nasconderci: l’idea è puntare ai playoff". È quanto dice Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, all’ufficio stampa del club in vista della prossima stagione di A2 di volley maschile. Al momento il club ha ufficializzato l’arrivo di coach Romano Giannini e le conferme del centrale Bara Fall e del libero Simone Gabbanelli. Ora si attendono che vengano rese note le operazioni di mercato con la società maceratese molto attiva: presi gli opposti Marco Novello (ex Cantù) e Davide Diaferia (ex Campobasso); gli schiacciatori Alessandro Talevi (un 2006 ex Fenice Roma), i bulgari Denis Karyagin e Rusi Zhelev, il giovane Nicolò Garello di scuola Modena; il pacchetto dei centrali sarà completato da Ionut Ambrose (ex Aversa e vivaio Lube) e Tommaso Fabi (ex Campobasso); è in attesa dell’ufficializzazione il libero Diego Dulcini, un 2007 di scuola Lube; il palleggiatore sarà l’esperto Matteo Pedron (ex Padova). "Il mercato – dice Vullo – è stato abbastanza complicato. Quest’anno sembrava di essere finiti su Scherzi a parte, ci sono state delle vicissitudini particolari, poi però, alla fine, credo che le cose si siano sviluppate in modo molto positivo". Il dg analizza le operazioni portate a termine. "Abbiamo costruito una squadra interessante. È un gruppo molto giovane, con tanta voglia di fare e di lavorare. Di solito si parla di un mix tra giovani ed esperti, ma qui gli esperti si contano sulle dita di una mano. È certamente una squadra giovane, ma con grande propensione al lavoro, entusiasmo e professionalità". C’è un aspetto che accomuna i giocatori del Banca Macerata Fisiomed. "Ognuno ha grandi stimoli: tutti hanno motivazioni forti, voglia di emergere e qualità importanti. Il nuovo allenatore è una persona con cui si può ragionare, con cui c’è confronto e condivisione anche nella costruzione del mercato. Ha conoscenze che sono state preziose per definire il gruppo. Per ogni ruolo, gli ho proposto un ventaglio di giocatori e abbiamo realizzato quasi tutto quello che volevamo ottenere". Il dg Italo Vullo non si nasconde. "L’idea – ribadisce – è puntare ai playoff. Siamo consapevoli che tante altre realtà si sono rinforzate e nessuno parte battuto, ma vogliamo avere un obiettivo ambizioso, perché crediamo nel percorso di crescita che stiamo facendo. Il livello tecnico della squadra è buono, sia tra i titolari che in panchina. Anche lì ci sono ragazzi molto interessanti, con prospettiva. Il nostro compito ora è trasformare tutto questo potenziale in risultati concreti sul campo".