Banca Macerata Fisiomed punta su Matteo Pedron e Marco Novello per la nuova stagione

Non solo l’opposto Novello, la Banca Macerata Fisiomed ha messo nel mirino l’esperto palleggiatore Matteo Pedron, classe 1992, che quest’anno ha fatto parte dell’organico del Padova. L’interesse del club maceratese certifica che si è conclusa la parentesi con Sebastiano Marsili sul quale è molto forte l’interesse di Belluno. La dirigenza di Banca Macerata Fisiomed sta cercando di accelerare i tempi per assicurarsi Pedron che conosce molto bene la categoria avendola frequentata a lungo con le maglie di Cantù, Cuneo, Ortona, Lagonegro, Tuscania, Castellana Grotte e Matera. La società sta cercando di mettere i primi due tasselli fondamentali della squadra: palleggiatore e opposto. Per quest’ultimo ruolo si punta con decisione su Marco Novello la cui strada si è già incrociata con Macerata, dapprima in A3 nella finale playoff con Mantova e quest’anno in A2 nelle sfide contro Cantù. L’obiettivo Novello, classe 2002, testimonia la volontà di assicurarsi un elemento su cui costruire un progetto. Al momento dello scorso anno rimangono il centrale Bara Fall e il libero Simone Gabbanelli. Si profila, dunque, un organico profondamente rinnovato da affidare a un nuovo tecnico considerando che si sono separate le strade con coach Maurizio Castellano. Per il dg Italo Vullo si profilano giornate intense.