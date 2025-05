Banca Macerata Fisiomed punta su Marco Novello per la prossima stagione di A2

È una Banca Macerata Fisiomed che si è rimessa in moto perché non manca il lavoro per una squadra che il prossimo anno si presenterà ai blocchi di partenza con diverse novità. Piace Marco Novello, l’opposto che quest’anno ha giocato con Cantù e che in passato ha incrociato la strada della formazione maceratese quando indossava la maglia di Mantova. Ha militato con Prata di Pordenone (A3), Belluno (A3), Mantova (A3) e Cantù (A2). In A2 si è fatto valere: in 26 partite ha firmato 482 punti. Novello, quando ha giocato con Mantova, ha firmato 68 punti nella serie finale di 3 gare contro Macerata che in quella occasione ha tagliato il traguardo della promozione nel campionato di A2.

Questo profilo piace alla società maceratese considerando che si tratta di un giovane essendo nato nel 2002 e quindi sarebbe un elemento su cui puntare anche per il futuro. La dirigenza si trova nelle condizioni di dovere trovare un elemento di primaria importanza nello scacchiere biancorosso e un giocatore che riceva il testimone da Niels Klapwijk che a Macerata ha lasciato l’ennesima dimostrazione del suo talento. Ma Klapwijk, classe 1985, ha scelto di tornare a Brescia, dove vive la famiglia. Per questa ragione ci si sta guardando attorno per trovare chi possa prendere il suo posto. In cima ai preferiti c’è Novello con il quale la società potrebbe aprire un ciclo interessante considerando l’età.

Resteranno di certo il centrale Bara Fall e il libero Simone Gabbanelli, mentre il giovane Tommaso Ichino andrà a Milano dove farà parte della rosa della formazione di SuperLega. Dopo cinque stagioni potrebbero separarsi le strade tra il centrale Gabriele Sanfilippo e Macerata, sul giocatore c’è l’interesse di Taranto.