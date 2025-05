Banca Macerata Fisiomed punta su Romano Giannini per la guida tecnica

Banca Macerata Fisiomed coltiva l’idea di proporre la panchina a Romano Giannini (foto), ora secondo di Giampaolo Medei alla Lube. Terminata la stagione dei civitanovesi la società maceratese potrà verificare questa possibilità perché l’intenzione è di affidargli la guida tecnica della squadra dopo le due stagioni con Maurizio Castellano come coach. Si tratta di un tecnico che ha maturato una significativa esperienza nella Lube dove ha lavorato dal 2021, poi ha allenato in A2 (Siena, Isernia, Grottazzolina), in serie B1 e nelle giovanili. La società è nel contempo attiva sul mercato: è questione di tempo per l’ufficializzazione dell’opposto Marco Novello, un giocatore del 2002 che quest’anno a Cantù ha realizzato 482 punti nella prima stagione in A2, mentre negli anni precedenti si è messo in mostra in A3 con Prata di Pordenone, Belluno e Mantova. Nei piani della società prenderà il posto dell’olandese Niels Klapwijk, classe 1985, che vuole tornare vicino casa e magari continuare a giocare nel Bresciano. La dirigenza ha messo nel mirino il palleggiatore Matteo Pedron, classe 1992, che quest’anno ha fatto parte della rosa del Padova, mentre nelle stagioni precedenti ha giocato in A2 che ora conosce molto bene.

l. m.