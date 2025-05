Banca Macerata Fisiomed punta su Tommaso Fabi e giovani talenti locali

C’è il centrale Tommaso Fabi nel mirino del Banca Macerata Fisiomed, il giocatore è reduce dal campionato a Campobasso (A3) ma ha sulle spalle altre stagioni tra A3 (Ortona, Motta di Livenza) e A2 (Ortona, Lagonegro e Brescia). Si tratta di un giocatore esperto, è nato a Macerata nel 1996 e alto 2 metri, e rientra nel progetto di allestire un organico con profonde radici nel territorio.

C’è anche l’idea di arricchire la rosa con il promettente libero osimano Diego Dolcini del vivaio della Lube, giocatore nato nel 2007 e alto 190 centimetri. La società ha confermato Bara Fall tra i centrali, manca l’ufficialità del club per gli altri due ma si sta stringendo con Ionut Ambrose, nato a San Severino nel 2004 e alto 210 centimetri, che dopo le giovanili nella Lube ha giocato con il Cus Cagliari (A3) e l’anno scorso ad Aversa (A2), il terzo elemento di questo settore dovrebbe essere Fabi sul quale la dirigenza sta cercando di stringere.

Per quanto riguarda il libero, l’esperto Simone Gabbanelli farà parte anche l’anno prossimo della rosa per l’A2 e per il giocatore si tratterà della nona stagione a Macerata.

Per restare tra i giocatori del territorio, il centrale settempedano Matteo Trillini, 26 anni ad agosto, è un rinforzo del Pineto, formazione di A2 come Banca Macerata Fisiomed. Pe Trillini è un ritorno nella squadra abruzzese.