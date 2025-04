Banca Macerata Fisiomed sfida Aversa nei quarti di Coppa Italia di volley maschile

"Siamo in lotta per superare il turno di Coppa Italia dopo un torneo difficile: sarebbe l’epilogo giusto e positivo al termine di una stagione complicata". Giuseppe Ottaviani, schiacciatore del Banca Macerata Fisiomed, guarda al match di domani ad Aversa dove alle 18 è in programma il match dei quarti di Coppa Italia di A2 di volley maschile e la vincente approderà alla semifinale.

"È uno strano finale di stagione – spiega il giocatore – perché si gioca ogni 20 giorni quando di solito in questo periodo si scende in campo a distanza di 3 giorni. Il rischio è aver perso il ritmo gara, ma è un discorso che vale per tutti". C’è da superare Aversa. "Dovremo limitare i loro punti di forza – spiega Ottaviani – a cominciare dall’opposto e farci trovare pronti in ricezione considerando che possono contare su ottimi battitori. Inoltre Aversa ha un palleggiatore bravo ed esperto, sarà nostro compito farci valere al servizio per allontanare la palla dalla rete".

In campionato la squadra maceratese si è salvata nel finale mentre in Coppa sta tenendo un ottimo passo. "Negli ultimi due mesi – riflette Ottaviani – abbiamo fornito ottime prove, la squadra è cresciuta ed ecco che ci siamo espressi bene contro Ravenna in Coppa".

Il giocatore tira le somme della sua stagione. "Sono venuto a Macerata – dice – certo di potere fare una stagione di alto profilo, poi come capita a volte le aspettative non hanno rispecchiato l’andamento del campionato, alla fine abbiamo portato a casa il risultato più importante mantenendo la categoria. A Macerata mi sono trovato bene sotto ogni profilo".

C’è spazio per qualche rimpianto. "C’è, credo che la squadra avrebbe potuto esprimere un qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti". Non sono mancate prestazioni di rilievo. "A Prata – sottolinea Ottaviani – abbiamo giocato molto bene nei fondamentali una partita per noi importantissima e delicata, considerando la nostra posizione in classifica. A casa della capolista abbiamo dimostrato di avere coraggio e qualità".