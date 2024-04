Banca Macerata Volley si prepara per lo spareggio per l’A2. Il presidente Tittarelli:: "Voglio il palas pieno»

"Vorrei vedere il Banca Macerata Forum pieno, la città stringersi attorno alla squadra". È l’augurio di Gianluca Tittarelli, presidente del Volley Banca Macerata, in vista del match di domenica alle 18 quando la formazione di coach Maurizio Castellano affronterà Mantova in gara2 dello spareggio per salire nell’A2 di volley maschile. I maceratesi devono solo vincere per mandare la sfida alla bella, in programma in Lombardia il 21 aprile, dopo la sconfitta nell’esordio della serie. "La promozione in A2 – aggiunge il presidente – sarebbe il giusto epilogo di un campionato vissuto sempre da protagonisti. Arrivare a questa partita era un obiettivo dichiarato dalla società e la squadra ha svolto un cammino notevole nella stagione; siamo stati sempre in testa al Girone Blu, conquistando 56 punti e confermandoci capolista in anticipo sulla chiusura della Regular season". Mai come in questa occasione è importante un palas pieno. "Come società – conclude Tittarelli – ci stiamo impegnando per raggiungere questo obiettivo, anche grazie al sostegno imprescindibile dei nostri partner; saranno presenti al palazzetto e insieme abbiamo preparato diverse attività che renderanno ancora più speciale questa giornata: sarà un bellissimo spettacolo e con la loro vicinanza e il loro sostegno possiamo aiutare la squadra a vincere".

Italo Vullo, direttore generale del club, guarda al match di domenica. "Ci sono i presupposti per ribaltare lo svantaggio e andarsi poi a giocare la promozione a Mantova. Siamo sicuri – dice – di poter far valere quanto di buono mostrato durante la stagione, stavolta la squadra avrà anche l’aiuto di tutto il Banca Macerata Forum". Vullo si volta indietro. "Quella di domenica scorsa – ricorda – è stata una partita giocata alla pari dalle squadre, lo dicono le statistiche. Noi siamo stati troppo nervosi e non siamo riusciti ad esprimere tutto il nostro potenziale; la squadra poi ha dovuto fare quasi subito a meno dell’opposto titolare Casaro, ma abbiamo sempre tenuto testa agli avversari".