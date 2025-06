Barthelemy Chinenyeze lascia la Lube: destinazione Fenerbahce

La settimana della Lube si è aperta con il terzo, quasi certamente ultimo, addio. Riguarda Barthelemy Chinenyeze, il centrale subito diventato per tutti "Babar". L’atleta classe 1998 titolare nel sestetto della Francia campione olimpica 2021 e 2024, era stato acquistato da Civitanova nel 2022, reduce da due campionati a Milano, mentre in Italia era arrivato nel 2019, preso da Vibo. Era sotto contratto con la Lube fino al 2027 ma evidentemente la nuova squadra, che ufficiosamente è il Fenerbahce, ha pagato il buy-out o comunque trovato un accordo con i vice campioni d’Italia. Così Chinenyeze saluta i colori biancorossi qualche giorno dopo Dirlic e Lagumdzija (con quest’ultimo dovrebbe ritrovarsi proprio ad Istanbul, al Fenerbahce) ed ha voluto congedarsi con parole davvero belle: "Dopo tre anni a Civitanova – esordisce – posso considerare la Lube letteralmente una seconda casa. Ho vissuto stagioni incredibili lavorando tanto e crescendo molto al fianco di atleti magnifici e giovani di talento. Ringrazio di cuore proprietà e società perché la fiducia del club mi ha permesso di vincere un torneo importante come la Coppa Italia. Questo percorso – continua – è stato favorito dalla grande cura dei dettagli da parte dello staff biancorosso, il migliore al mondo per me, e dal supporto dei tifosi che ci hanno sostenuto in ogni match facendo sentire ognuno di noi speciale. La vita è piena di scelte e porte scorrevoli, ma so già – conclude – che la Lube mi mancherà, così come mi mancheranno Civitanova e i compagni di team con cui ho vissuto quest’ultima stagione pazzesca. Spero di tornare presto a trovarvi, grazie a tutti voi".

Il sudore versato in campo nei tre anni di permanenza in biancorosso e le lacrime al termine di gara4 della finale Scudetto contro l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum la dicono lunga sull’intensità del legame tra il centrale e la Lube. In tre stagioni qui ha vinto una Coppa Italia, perdendo invece due finali tricolore, altrettante di Supercoppa più l’ultimo atto della scorsa Challenge Cup. Un po’ sfortunato insomma. La Lube non potrà più contare sull’apporto di un giocatore di notevole verticalità, capace di attaccare ad altezze siderali, non a caso quarto migliore del ruolo in SuperLega per percentuale offensiva col 66%. Tuttavia anche un giocatore non così impattante a muro (14° nell’ultimo campionato) e che al servizio era spesso fallace. Dovrebbe essere, come detto, l’ultimo saluto nel gruppo di coach Medei. Al suo posto potrebbe arrivare D’Heer, magari meno prolifico e spettacolare, ma più solido e di tre anni più giovane.