Bartoccini, il sogno continua. L’analisi di Marangi: "A Cuneo un successo per nulla scontato»

C’è un clima sereno e di consapevole fiducia in serie A1 femminile dopo il successo nell’esordio dei play-off nell’ambiente della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Per raggiungere il traguardo finale la strada è ancora lunga, ma la posizione delle magliette nere è particolarmente confortevole in vista della sfida di ritorno in programma domenica 16 marzo contro Cuneo. Il viceallenatore Guido Marangi analizza così il successo in terra piemontese: "Il risultato non è stato mai in discussione e non era facile perché parliamo di una squadra che ha costruito il suo cammino principalmente in casa (tutte le otto vittorie ottenute in regular season sono arrivate nel palazzetto amico, ndr). Questo è un risultato importante in vista del ritorno, anche se non andremo in campo col pensiero che ci basta vincere due set per accedere al prossimo turno. Domenica prossima vogliamo fare come sempre una bella prestazione per cercare di vincere la partita, anche perché Cuneo, con una lunga trasferta sul groppone, non verrà certo con l’intento di fare una gita e sono certo che faranno di tutto per ribaltare il risultato dell’andata". A Cuneo è stato utilizzato l’intero roster a disposizione, confermando una tendenza che vede tutte le giocatrici coinvolte in maniera diretta. "Penso sia il giusto riconoscimento per delle atlete che, durante il resto della stagione, hanno avuto un minutaggio minore ma che si sono sempre impegnate al massimo negli allenamenti mantenendo un livello alto di concentrazione e attenzione. La squadra, senza più il pensiero della salvezza, gioca con un pizzico di pressione in meno e si vedono cose importanti. In certi momenti gioca quasi a memoria e questo a testimonianza dell’ottimo percorso di crescita che le ragazze hanno fatto in questa stagione". ù Facendo tutti gli scongiuri del caso, in caso di passaggio al secondo turno, la formazione perugina incontrerà sempre in sfida di andata e ritorno la perdente del quarto di finale di play-off scudetto tra Chieri e Novara. "Chieri ha un calendario veramente tosto. Martedì affronteranno la gara di ritorno della finale di challenge cup contro Roma e poi nel fine settimana saranno costrette a vincere gara-due per non chiudere anzitempo il percorso nei play-off scudetto. Pensiamo a passare il turno, ma comunque c’è la consapevolezza che possiamo fare un bel percorso anche in questa competizione".