Bartoccini Mc Restauri, debutto da brividi. Lotta ma scivola al tie break con Vallefoglia

BARTOCCINI MC RESTAURI2 VALLEFOGLIA3(26-28, 26-24, 25-18, 18-25, 13-15)

PERUGIA: Gardini 19, Williams 16, Perinelli 12, Lemmens 8, Mazzaro 7, Ricci 4, Recchia (L1), Markovic 2, Fiesoli 1, Turlà, Bartolini. N.E. - Kump, Sirressi, Passeri (L2). All. Giovi e Marangi

VALLEFOGLIA: Bici 16, Giovannini 15, Butigan 11, Omoruyi 10, Candi 10, Bartolucci 4, De Bortoli (L1), Ungureanu 12, Carletti 2, Stoyanova 1, Lázaro 1, Feduzzi. N.E. – Mitkova, Orsi (L2). All. Pistola e Passeri.

Arbitri: Verrascina (RM) e Zavater (RM).

BARTOCCINI (b.s. 12, v. 3, muri 13, errori 18).

PERUGIA - È subito battaglia nel debutto del campionato di A1 femminile, cinque set davanti al suo pubblico per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che lotta ma scivola al tie break. Il carattere c’è e la classifica si muove per le magliette nere che in questo momento sono prive dell’infortunata capitan Imma Sirressi. Non ne ha saputo approfittare la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha palesato qualche lacuna ma è riuscita ad incassare i primi punti della stagione. Al fischio d’inizio le ospiti sono fallose e vanno sotto (6-3). Bici va al servizio e in un batter di ciglia la situazione si ribalta (7-8). Sono le giocatrici di ruolo opposto ad essere le più cercate, Williams è meno efficace di Bici e si concretizza l’allungo (13-17). Nel finale tutto torna in equilibrio grazie a Gardini (22-22). Ancora Bici dai nove metri guadagna due palle-set ma si va ai vantaggi dove decisiva è Omoruyi. Alla ripresa fa tutto Omoruyi che va a segno ma commette anche errori (3-3). Si avanza a braccetto sino a che Ricci trova il break (16-14). Dura poco perché si torna a stretto contatto di gomito (23-23). Tanti avvicendamenti nel finale con Markovic che sigla l’uno pari. Terza frazione che vede le padrone di casa partire a razzo due volte, Lemmens porta sul 6-2 e Perinelli confeziona il 17-10. Nessun sussulto sino al due a uno che arriva su errore altrui. Nel quarto frangente la ex Ungureanu colpisce duro (14-19). Non cambia nulla e la sentenza è rimandata. Al tie-break passa Vallefoglia.

Alberto Aglietti