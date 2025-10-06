Bartoccini Mc Restauri, è il giorno del debutto. C’è Megabox Savio Vallefoglia: inizia la sfida

Comincia stasera la serie A1 femminile, alle ore 20,30 la Bartoccini Mc Restauri Perugia riabbraccia i tifosi per la prima sfida da tre punti che vede avversaria la temibile Megabox Savio Vallefoglia. Le umbre di coach Andrea Giovi, reduci da un ottimo precampionato vogliono partire bene, confermare la crescita del gruppo e mostrare subito l’identità costruita in queste settimane di preparazione. La curiosità maggiore è per l’opposta statunitense Kashauna Williams che esordirà nella massima categoria tricolore, ma c’è grande attesa anche per la centrale belga Nathalie Lemmens. Sul fronte opposto, le marchigiane allenate dal confermato tecnico Andrea Pistola, arrivano all’appuntamento con un organico rinnovato e ambizioni sempre più alte. Dopo una scorsa stagione chiusa con l’accesso ai quarti di finale dei play-off la squadra punta a confermarsi tra le protagoniste. Tra le ospiti attenzioni rivolte alla regista Valentina Bartolucci e alla potente schiacciatrice Loveth Omoruyi. Assente nella prima di campionato per uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio destro, capitan Immacolata Sirressi ha comunque voluto caricare l’ambiente: "La prima in casa regala sempre un brivido speciale. Veniamo da settimane di lavoro intenso e dalla vittoria al torneo di Roma, che ci ha dato fiducia e consapevolezza. Contro Vallefoglia sarà dura, ma il gruppo è solido, un mix di gioventù ed esperienza". Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene in esclusiva i diritti del campionato italiano. Tre le ex di turno, hanno militato tra le fila nemiche in passato la schiacciatrice Beatrice Gardini e la libero Immacolata Sirressi, dall’altra parte della rete c’è la schiacciatrice Adelina Ungureanu. Arbitri: Antonella Verrascina (RM) e Marco Zavater (RM). Perugia: Ricci - Williams, Mazzaro – Lemmens, Gardini – Perinelli, Recchia (L). Vallefoglia: Bartolucci – Bici, Candi – Butigan, Giovannini – Omoruyi, De Bortoli (L).