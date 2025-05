Bartoccini Mc Restauri Perugia celebra i suoi sponsor con una cena di ringraziamento

PERUGIA – Si è chiusa con una cena la stagione della Bartoccini Mc Restauri Perugia che ha ringraziato chi, con il proprio sostegno, rende possibile un sogno, aumentando l’appartenenza al club delle magliette nere. Il presidente Antonio Bartoccini ha detto: "Questa serata è per dire grazie agli sponsor, ne abbiamo più di cento. Vorremmo ampliare la famiglia di partner, cosa che ci permetterebbe di consolidare e migliorare il roster e performare sempre meglio". Queste le parole del vicepresidente Gianluca Gargaglia: "La serata mette in evidenza che il tessuto che abbiamo creato è fatto di persone che hanno capito ciò che stiamo facendo. Continueremo a ricevere il loro sostegno e contributo, sia da parte di chi già c’era che da gente nuova che si è avvicinata e approcciata nelle ultime settimane e negli ultimi mesi". Così lo sponsor Francesco Covarelli: "Questi eventi sono importanti per conoscersi, oltre che per conoscere meglio le varie realtà imprenditoriali. L’obiettivo 120 sponsor è un traguardo possibile, anche se io vorrei arrivare a 300 come Conegliano. Intanto oggi ne ho portati a casa altri tre con amici anche romani, dunque usciremo dalla regione".