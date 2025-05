Bartoccini Mc Restauri Perugia: confermato Guido Marangi per la Serie A1 femminile

PERUGIA – Sarà ancora interamente perugino lo staff tecnico che dirigerà nella prossima stagione agonistica la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere stanno programmando il prossimo campionato di serie A1 femminile nel quale non potrà mancare l’apporto dell’assistente allenatore Guido Marangi che resta a far parte del progetto ed afferma: "È un onore e un piacere continuare con questa squadra. Presidente e dirigenti hanno avuto fiducia in me fin dall’inizio e continuano ad averla. Questo è un bell’attestato di stima da parte della società. Una fiducia che si rinnova dopo una stagione intensa, conclusa con l’obiettivo salvezza raggiunto in massima serie. In panchina, al fianco di coach Giovi, si è creata fin da subito la giusta sintonia, ci siamo trovati bene sin dall’inizio. Con lui è nata una collaborazione che prosegue bene e speriamo possa crescere ancor più nella prossima stagione. Dando uno sguardo al futuro, c’è voglia di ricostruire. Dopo quest’annata i pezzi pregiati sono purtroppo finiti nelle mire dei grandi club. Dovremo ripartire cercando nuovi talenti e risorse. Cercheremo di riottenere la salvezza e poi magari costruire da lì in avanti". Il percorso di Marangi a Perugia è pressoché unico. Dopo gli inizi nello staff della leggendaria Sirio Perugia, ha guidato la Pallavolo Perugia conquistando una promozione in B1 e una in A2. Con la Bartoccini MC Restauri ha raggiunto altri traguardi importanti: la vittoria della Serie A2, la Coppa Italia e la salvezza nella massima serie.