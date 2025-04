Bartoccini Mc Restauri Perugia: Mercato in fermento, occhi su Eline Timmerman

PERUGIA – Mentre si disputa la finale scudetto, tutte le formazioni di serie A1 femminile guardano al mercato. Lo staff dirigenziale e tecnico la Bartoccini Mc Restauri Perugia sta monitorando il panorama e sondando le piste per cercare di trovare le pedine giuste da inserire nel proprio organico. Per evitare di fare la corsa su elementi che hanno offerte da più parti lo sguardo è rivolto anche all’estero. Oltre i confini nazionali si possono trovare giocatrici che non hanno ancora mai giocato in Italia e, possono avere un rapporto qualità-prezzo più interessante. Dopo aver confermato gli allenatori Andrea Giovi e Guido Marangi, dopo aver ufficializzato il prolungamento di contratto della libero Immacolata Sirressi, della palleggiatrice Maria Irene Ricci, della centrale Benedetta Bartolini, e dopo aver ingaggiato la centrale Alessia Mazzaro, la prossima mossa che potrebbe essere fatta è quella della centrale di origine olandese Eline Timmerman. La giocatrice alta 191 cm. che ha ventisei anni e milita nel club turco del Galatasaray. In questa stagione non ha giocato moltissimo ma ha realizzato 149 punti, di cui 30 muri e 9 ace. Ha cominciato la carriera nei Paesi Bassi dove ha fatto esperienza con il Talent Team, poi è passata a giocare ad Alpedoorn e successivamente a Vroomshoop; all’estero è stata protagonista nel campionato tedesco con Acquisgrana e poi Stoccarda. Fa parte della nazionale arancione con cui ha conquistato la medaglia di bronzo a campionati europei 2023. Alberto Aglietti