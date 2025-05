Bartoccini Mc Restauri Perugia: Nathalie Lemmens nuova centrale per la serie A1 femminile

PERUGIA – Alla fine di maggio l’organico è ormai concluso per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che, nella prossima stagione di serie A1 femminile, presenterà diverse novità. Le magliette nere hanno ingaggiato un’altra atleta esperta, ma al momento sconosciuta per il campionato italiano, completando il reparto delle centrali. La dirigenza ha meso sotto contratto la centrale belga Nathalie Lemmens che ha detto: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Italia. Non vedo l’ora di scoprire la passione italiana per la pallavolo e di giocare in uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Sono anche impaziente di conoscere meglio la cultura italiana e, naturalmente, di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i massimi livelli. Ciò che mi ha attratto di più non è solo l’ambizione del club, ma anche l’atmosfera calda e familiare che si respira in squadra. Ho giocato per molti anni con la nazionale belga ai massimi livelli e non vedo l’ora di portare questa esperienza qui, in un gruppo che ha voglia di crescere e lottare insieme".

Classe 1995, alta 195 cm. e originaria di Hasselt, arriva in Italia dopo aver militato nei campionati più competitivi d’Europa. La sua carriera l’ha vista protagonista in club di primo piano in Belgio, Germania, Francia, Ungheria e Romania, come Beveren, Wiesbaden, Parigi, Bucarest, Kaposvar e Dresda. Un cammino che le ha permesso di crescere come atleta e divenire una pedina tra le più affidabili della sua generazione.

Alberto Aglietti