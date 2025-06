Bartoccini Mc Restauri Perugia: Nuovi Acquisti per la Serie A1 Femminile

PERUGIA – È stata una campagna acquisti rapida per la squadra della Bartoccini Mc Restauri Perugia che è pronta per la prossima stagione di serie A1 femminile. Cinque conferme e nove volti nuovi ha scelto il direttore sportivo Remo Ambroglini (nella foto): "Ci siamo concentrati su piste estere poco battute, vogliamo creare un gruppo con un’identità precisa da subito. Tra le nuove arrivate spicca Nathalie Lemmens, centrale belga. È una giocatrice molto esperta, con tante partite internazionali alle spalle. Ci potrà dare molta fisicità sotto rete. Aliz Kump è un giovane talento ungherese. Nel reparto schiacciatrici c’è la novità Romy Jatzko, martello dalla nazionale tedesca e unica tra le straniere ad avere già saggiato il campionato italiano. In posto-due i profili sono diversi. La statunitense Kashauna Williams porta grande potenza fisica e atletismo, mentre Nika Markovic, che è mancina, è più orientata verso la tecnica. Hanno due stili diversi nell’interpretare il ruolo di opposto e questo ci offre opzioni tattiche preziose. Potremmo non avere subito a disposizione alcune atlete a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Forse ci sarà Williams, ma bisognerà attendere l’esito dei vari tornei internazionali. Posso ritenermi tranquillo e sereno del lavoro svolto in stretta collaborazione con i nostri allenatori Andrea Giovi e Guido Marangi. Abbiamo allestito una squadra che potrà dire la sua in un campionato altamente competitivo".

Alberto Aglietti