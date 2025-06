Bartoccini Mc Restauri Perugia: Pronta a Brillare in A1 Femminile con un Roster Rinnovato

Un mix di esperienza, gioventù, talento e qualità: la Bartoccini Mc Restauri Perugia è pronta per tornare protagonista in A1 femminile anche nel prossimo campionato. Nove italiane, cinque conferme e tante novità per brillare ancora. Il club umbro ha definito un roster solido e ambizioso, composto da 14 atlete di cui ben 9 italiane, a conferma dell’attenzione verso i talenti nazionali. Cinque conferme dalla passata stagione: la palleggiatrice Maria Irene Ricci, la centrale Benedetta Bartolini, la schiacciatrice Beatrice Gardini, la giovane Stefania Recchia nel ruolo di libero e il capitano Imma Sirressi. Nove volti nuovi, con un mix di gioventù ed esperienza internazionale che punta a rendere Perugia competitiva contro qualsiasi avversaria.

Nel reparto delle registe, Maria Irene Ricci sarà affiancata dall’ormai ex Cremona Sofia Turlà, mentre al centro la belga Nathalie Lemmens, forte dei suoi 195 cm, insieme all’azzurra Alessia Mazzaro e all’emergente ungherese Aliz Kump, costruiranno un reparto solido e di qualità assieme a Benedetta Bartolini, al suo quarto anno in maglia Black Angels. Nel reparto schiacciatrici c’è tutta l’esperienza di Alessia Fiesoli ed Elena Perinelli assieme alla frizzante Romy Jatzko. Completa il quartetto la confermata Beatrice Gardini. Completamente rinnovato il reparto opposti, con la statunitense Kashauna Williams e la slovena Nika Markovic. In seconda linea arrivano due conferme con l’inossidabile capitano Imma Sirressi e il talento di Stefania Recchia.

Roster 2025/2026

Palleggiatrici: Maria Irene Ricci - 17-02-1996 - 181 cm ITA, Sofia Turlà - 03-02-1998 - 178 cm ITA.

Centrali: Benedetta Bartolini - 05-03-1999 - 184 cm ITA; Aliz Kump - 11-11-2003 - 185 cm HUN Nathalie Lemmens - 12-03-1995 - 195 cm BEL; Alessia Mazzaro - 19-09-1998 - 185 cm ITA.

Schiacciatrici: Alessia Fiesoli - 25-05-1994 - 185 cm ITA; Beatrice Gardini - 01-04-2003 - 184 cm ITA; Romy Jatzko - 26-01-2000 - 187 cm GER; Elena Perinelli - 27-06-1995 - 181 cm.

Opposti: Nika Markovic - 05-05-1997 - 185 cm SLO; Kashauna Williams - 12-01-1999 - 186 cm USA.

Liberi: Stefania Recchia - 14-07-2005 - 162 cm ITA; Imma Sirressi - 19-05-1990 - 175 cm ITA.

Statistiche del roster

Età media: 27,1 anni

Altezza media: 182,4 cm

Giocatrici italiane: 9 su 14

Straniere: 5 (provenienti da USA, Slovenia, Germania, Belgio e Ungheria)

Con questo mix la Bartoccini si prepara ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella massima serie.