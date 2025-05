Bartoccini Mc Restauri Perugia: Ultimi Movimenti di Mercato e Addio a Ungureanu

Mancano poche mosse di mercato per completare l’organico per la prossima stagione in casa della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Oltre ai tecnici Giovi e Marangi, sono state confermate la palleggiatrice Ricci, la centrale Bartolini, la schiacciatrice Gardini, le libero Sirressi e Recchia. I volti nuovi sono le schiacciatrici Fiesoli e Perinelli, la centrale Mazzaro, la palleggiatrice Turlà.

Lo si era capito da tempo, ma ora c’è anche l’ufficialità, non indosserà la maglietta nera nella prossima stagione un’altra delle protagoniste della passata stagione. Nonostante provenisse da un serio infortunio al ginocchio che l’aveva costretta a un lungo stop nella stagione precedente la dirigenza della ci aveva puntato convintamente. In serie A1 femminile non farà parte delle umbre la schiacciatrice rumena Adelina Ungureanu (nella foto) che ha salutato così: "È stata una stagione particolare per me. La società di Perugia mi ha dato un’opportunità importante di ritornare in campo subito e per questo sono molto grata. Porto con me alcuni momenti e ricordi vissuti in un palazzetto caloroso e in una città bellissima, vicina alla natura, una zona che diverse volte mi ha fatto stare davvero bene. Un saluto a tutti i tifosi e a tutta la gente che ho conosciuto in questa stagione. Grazie Perugia".

La giocatrice ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia giorno dopo giorno. Le sue prestazioni, in costante crescita, sono state il frutto di un lavoro silenzioso ma instancabile, fatto di sacrificio, dedizione e una totale disponibilità nei confronti della squadra. Nonostante le difficoltà iniziali legate al rientro in campo, ha sempre risposto presente, contribuendo con energia e spirito di gruppo in ogni momento della stagione. Ora però le strade si separano. La giocatrice che compirà venticinque anni a luglio chiude la sua esperienza perugina con 25 presenze e 190 punti realizzati durante la stagione regolare di cui 22 ace (0,85 per set). Registra poi una media del 31% di efficienza in attacco e una ricezione perfetta pari al 27%. Il club ha tenuto a ringraziarla per l’impegno, la professionalità e la grinta messa in campo in ogni gara.

Alberto Aglietti