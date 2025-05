Bartoccini Mc Restauri Perugia: Ultimi Movimenti di Mercato e Saluti di Rastelli

PERUGIA – Lo scacchiere è quasi completo per la prossima stagione, il mercato è prossimo alla conclusione in serie A1 femminile e la Bartoccini Mc Restauri Perugia si accinge a fare gli ultimi annunci ufficiali. Al momento sono state riempite le caselle degli allenatori Giovi e Marangi; delle palleggiatrici Ricci e Turlà; delle centrali Bartolini, Mazzaro; delle schiacciatrici Gardini, Fiesoli, Perinelli e Jatzko; delle libero Sirressi e Recchia. Nei prossimi giorni arriveranno gli annunci delle atlete di ruolo opposto che saranno entrambe nuove, tra queste ci dovrebbe essere on tutta probabilità la statunitense di colore Kashauna Williams proveniente dal campionato giapponese.

Uno degli elementi che non farà più parte delle magliette nere è proprio Rachele Rastelli (nella foto) che ha salutato tutti: "Perugia ha avuto la panchina più bella del campionato, sempre ad incitare le nostre compagne. Abbiamo cercato di farci trovare sempre pronte quando l’allenatore ci ha chiamato in causa, anche fosse per una sola rotazione, per una battuta o, come nel mio caso, per alzare il muro. Non posso che dire un grande grazie alle ragazze, alla società e ai tifosi per la stagione trascorsa. A Perugia ho trovato serenità, voglia di fare e persone speciali".

Ingaggiata la scorsa estate, la venticinquenne di origine parmense è stata chiamata a farsi trovare pronta in ventiquattro partite, mettendo a segno quattro punti, tre in attacco ed uno a muro. Quando è stata chiamata in causa, ha risposto presente con il sorriso, con dedizione e con la grinta di chi non si tira mai indietro. Ha dimostrato ogni giorno in palestra: professionalità, spirito di squadra e una costante voglia di migliorarsi.