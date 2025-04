Bartoccini Perugia: conferme e nuove sfide per la serie A1 femminile

PERUGIA

La conferma nella massima categoria è la miglior testimonianza di un lavoro svolto bene, specie per una matricola come la Bartoccini Perugia che è riuscita a conquistare la salvezza, ha fatto divertire i tifosi e ha trascinato sempre più pubblico sugli spalti del PalaBarton.

Per fare dei passi avanti, adesso, deve crescere però l’impegno del club e dunque anche economicamente diventa tutto più gravoso. I primi passi mossi dalla Bartoccini Mc Restauri Perugia danno la sensazione che la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie A1 femminile non sia però così rinforzata. La società sportiva si è mossa con cautela sul mercato operando principalmente alcune conferme. La formazione delle magliette nere che sarà ancora guidata dal tecnico perugino Andrea Giovi, sesto anno per lui nella panchina del club (i primi tre da viceallenatore), e dal confermato e fidato Guido Marangi, deve ancora tirare fuori i colpi migliori.

La coppia ha dalla sua la fiducia della dirigenza, ma la tifoseria pare avere delle aspettative sempre più alte e teme di non riuscire a comprendere il disegno finale. Della costruzione della prossima formazione che sarà protagonista nella massima categoria sono stati rivelati ufficialmente sei nomi: le libero Immacolata Sirressi e Stefania Recchia, la palleggiatrice Maria Irene Ricci, la centrale Benedetta Bartolini, la schiacciatrice Beatrice Gardini, e, unica novità, la centrale Alessia Mazzaro proveniente da Novara (A1). I rumors degli addetti ai lavori si dicono certi che tra i volti nuovi ci sarà anche la schiacciatrice Elena Perinelli in arrivo da Pinerolo (A1), nonché l’opposta statunitense Kashauna Williams che era stata protagonista nel campionato giapponese a Kahoku. Un passo indietro lo ha fatto invece la regista Gaia Guiducci che era quasi convinta di tornare ma poi ha cambiato idea. Sul lato partenze sicure, oltre a quella della schiacciatrice Gaia Traballi che ha firmato per Scandicci (A1), c’è quello della opposta Anett Nemeth che vestirà la maglia di Chieri (A1).

