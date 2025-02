Bartoccini Perugia, festa salvezzA1. Ecco le protagoniste dell’impresa: "Fatto qualcosa di straordinario»

Non solo la salvezza in serie A1 femminile, ma anche la prosecuzione della stagione agonistica per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Dopo aver battuto il fanalino di coda Talmassons le magliette nere chiuderanno il girone di ritorno in casa della capolista Conegliano Veneto. In seguito, a distanza di una settimana, inizieranno i play-off che mettono in palio un posto nella challenge cup e che saranno disputati al primo turno dalle squadre classificate tra il nono ed il dodicesimo posto. Insomma, gli sportivi potranno vedere ancora almeno una volta, domenica 9 marzo, la squadra giocare a Pian di Massiano. L’ottava vittoria della stagione regolare è valsa il raggiungimento di 25 punti, che costituisce il nuovo primato della squadra nella massima categoria. Un altro risultato storico per il club del presidente Antonio Bartoccini che ha superato un avvio di stagione nel quale il mare sembrava in tempesta. A caldo le dichiarazioni dei protagonisti sono state di grande soddisfazione, così il vicepresidente Ciro Iacone: "L’obiettivo era la salvezza, lo abbiamo raggiunto un po’ in ritardo ma va bene lo stesso. Vedere tutta la gente entusiasta a bordo campo ci ripaga degli sforzi ed elimina le tensioni. Le sensazioni sono bellissime, quando arriva la salvezza è sempre una gioia. Quello che la squadra ha fatto nel rush finale di stagione è stato un qualcosa di straordinario. Ci siamo fatti le ossa per il prossimo anno".

Era ritenuta una scommessa la ventinovenne palleggiatrice Maria Irene Ricci, esordiente da titolare nella categoria maggiore, che ha detto: "Finalmente abbiamo potuto gridare la nostra felicità. Questo della salvezza è un grandissimo traguardo, ci ripaga dei sacrifici fatti tutti i giorni. Sono contenta che in tutto ciò ci sia anche la mia firma. Sono sicuramente una giocatrice più consapevole e matura rispetto all’inizio della stagione. Adesso ci aspetta una trasferta difficile con Conegliano Veneto, ma di testa siamo totalmente tranquille e serene".

Ha tenuto duro, nonostante le precarie condizioni di salute, la libero Immacolata Sirressi: "Un po’ mi dispiace perché non posso godermi appieno la festa per una bronchite che mi ha colpito in settimana. La gioia è comunque tanta e c’è la consapevolezza di aver fatto un grande percorso". Sorridente l’allenatore Andrea Giovi: "Siamo stati bravi tutti a crederci e ad avere pazienza, continuando a lavorare senza guardare a cosa fosse successo la domenica precedente. La cosa impagabile è vedere tutte le persone felici, in fondo lo facciamo per questo".