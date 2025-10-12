Bartoccini, trasferta amara. Lotta ma cade a Scandicci

SCANDICCI

3

PERUGIA

1

(25-20, 25-18, 23-25, 28-26)

SCANDICCI: Antropova 22, Skinner 15, Weitzel 12, Graziani 9, Bosetti 2, Ognjenovic 2, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 4, Mancini 1, Traballi, Bechis. N.E. - Nwakalor, Ribechi (L2). All. Marco Gaspari.

PERUGIA: Williams 24, Gardini 13, Perinelli 10, Lemmens 9, Mazzaro 5, Ricci 1, Recchia (L1), Markovic 2, Fiesoli 2, Bartolini, Kump, Turlà. N.E. - Sirressi, Passeri (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Veronica Mioara Papadol (ROM) e Maurizio Canessa (BA).

DEL BENE (b.s. 17, v. 9, muri 8, errori 6). BARTOCCINI (b.s. 20, v. 9, muri 3, errori 9).

Riesce a mettere paura la Bartoccini Mc Restauri Perugia nella trasferta di serie A1 femminile che poteva ritenersi proibitiva. Le magliette nere non hanno subito l’iniziativa altrui, e dire che la Savino Del Bene Scandicci era avversaria di alto livello. Antropova è stata super, l’opposta azzurra (campionessa olimpica e iridata, ndr), si è rivelata imprendibile, ma Williams non è stata da meno. Quello che le umbre cercavano è un miglioramento dell’intesa tra compagne, e su questo aspetto qualche cosa di buono si è vista. Al fischio d’inizio padrone di casa vanno avanti di tre lunghezze con Skinner ma una Recchia presente in difesa ed una Gardini ficcante in battuta rovesciano (8-9). Sale in cattedra Antropova che va a segno ripetutamente e rovescia (16-12). Dentro Turlà ma il cambio di regia non porta benefici. La ripresa è tutta toscana per merito di Graziani (10-4). Le ospiti provano ad inserire prima Markovic e poi Fiesoli ma è tutto inutile. Terzo frangente che vede gli errori locali mandare avanti le perugine (10-12). Gli errori continuano anche nel prosieguo e le distanze si accorciano. Nel quarto set è Bosetti a rompere l’inerzia (10-7). Le accelerazioni di Williams sortiscono effetto e ribaltano (16-19). Finale allo sprint deciso da un muro di Ognjienovic. Questa settimana sarà già cruciale, con la gara interna con Pinerolo di mercoledì e quella esterna di Macerata domenica che sono molto più abbordabili.