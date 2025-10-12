Batticuore Savino Del Bene. E Kate la prende per mano

SAVINO DEL BENE 3 BARTOCCINI PERUGIA 1

SCANDICCI: Traballi, Bechis, Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 4, Ribechi ne, Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini 1, Graziani 9, Nwakalor ne, Antropova 22, Weitzel 12, Gennari. All.: Gaspari.

PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 10, Lemmens 9, Sirressi (L2) ne, Ricci 1, Markovic 2, Recchia (1), Bartolini, Mazzaro5, Fiesoli 2, Gardini 13, Williams 24. All.: Giovi.

Arbitri: Papadopol, Canessa.

Parziali: 25-20, 25-18, 23-25, 28-26.

La Savino Del Bene vince, batte il Perugia 3-1 ma soffre. Tiene il gioco in pugno nei primi due set ma nel terzo si annebbia e le ospiti ne approfittano ritrovando lucidità, forza e coraggio. Questo lo starting six della Savino: Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, Skinner e Bosetti in posto quattro, Graziani e Weitzel al centro e Ribechi libero. Giovi risponde con la diagonale Ricci-Williams, Gardini e Perinelli in banda, la coppia di centrali Mazzaro e Lemmens e Recchia libero. Scandicci parte bene, va sul 2-0 con due affondi di Kate e Skinner che si ripete sul 3-1 e sul 4-2. Perugia, però, non si scoraggia, Perinelli e Williams sono due schegge che fanno breccia, e con due ace consecutivi di Gardini passa per la prima volta a condurre (8-9). Graziani firma il pari (12-12), le biancoblù tornano avanti con tre perle di Kate ma non incrementano. Il cambio di passo arriva sul 21-17 di Bosetti, e da qual momento le padrone di casa scappano e non si fanno più riprendere: 1-0.

Il secondo set è un monologo scandiccese, la squadra si intende a occhi chiusi, Ognjenovic cattedra con le sue magie sulle quali Kate e Skinner e le due centrali Graziani e Weitzel non perdonano; anche Castillo si fa ammirare per dei recuperi apparentemente impossibili. Perugia accusa il ritmo e soffre: 2-0. Nel terzo cambia tutto, Scandicci scala marcia e le ospiti si avvantaggiano fino a +2 (5-7), poi di nuovo sul 10-12; Gaspari chiama time out, Franklin e Kate pareggiano ma Perugia torna di nuovo avanti (13-15) con Williams che buca più volte il muro, e si porta per la prima volta a +3 (14-17) costringendo il tecnico a chiamare nuovamente la squadra a sé. Ma senza esito perché alla Savino si è spenta la luce e Perugia firma meritatamente il 2-1.

Quarto set: è ancora Perugia con una Williams imprendibile (top scorer, 24 punti 4 ace e 1 muro) a tenere in mano il gioco, Scandicci è irriconoscibile. Sul 21-21 Weitzel manda in rete la battuta (21-22), Kate con rabbia riagguanta il pari e sul 25-25 Perugia torna avanti con l’errore di Skinner che subito dopo, però pareggia. La Savino alla fine vince con l’ace di Kate (MVP. 22 punti, 2 ace, 2 muri) e il muro di Weitzel.

Franco Morabito