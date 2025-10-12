Batticuore Savino Del Bene. E Kate la prende per mano

Acquista il giornale
Perugia si risveglia dopo due set dominati da Scandicci che alla fine vince

di DOMENICO FRANCO MORABITO
12 ottobre 2025
Kate Antropova si prende la palma della migliore in campo anche contro Perugia, firmando 22 punti, con due servizi vincenti e mettendo a segno anche 2 muri

SAVINO DEL BENE 3 BARTOCCINI PERUGIA 1

SCANDICCI: Traballi, Bechis, Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 4, Ribechi ne, Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini 1, Graziani 9, Nwakalor ne, Antropova 22, Weitzel 12, Gennari. All.: Gaspari.

PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 10, Lemmens 9, Sirressi (L2) ne, Ricci 1, Markovic 2, Recchia (1), Bartolini, Mazzaro5, Fiesoli 2, Gardini 13, Williams 24. All.: Giovi.

Arbitri: Papadopol, Canessa.

Parziali: 25-20, 25-18, 23-25, 28-26.

La Savino Del Bene vince, batte il Perugia 3-1 ma soffre. Tiene il gioco in pugno nei primi due set ma nel terzo si annebbia e le ospiti ne approfittano ritrovando lucidità, forza e coraggio. Questo lo starting six della Savino: Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, Skinner e Bosetti in posto quattro, Graziani e Weitzel al centro e Ribechi libero. Giovi risponde con la diagonale Ricci-Williams, Gardini e Perinelli in banda, la coppia di centrali Mazzaro e Lemmens e Recchia libero. Scandicci parte bene, va sul 2-0 con due affondi di Kate e Skinner che si ripete sul 3-1 e sul 4-2. Perugia, però, non si scoraggia, Perinelli e Williams sono due schegge che fanno breccia, e con due ace consecutivi di Gardini passa per la prima volta a condurre (8-9). Graziani firma il pari (12-12), le biancoblù tornano avanti con tre perle di Kate ma non incrementano. Il cambio di passo arriva sul 21-17 di Bosetti, e da qual momento le padrone di casa scappano e non si fanno più riprendere: 1-0.

Il secondo set è un monologo scandiccese, la squadra si intende a occhi chiusi, Ognjenovic cattedra con le sue magie sulle quali Kate e Skinner e le due centrali Graziani e Weitzel non perdonano; anche Castillo si fa ammirare per dei recuperi apparentemente impossibili. Perugia accusa il ritmo e soffre: 2-0. Nel terzo cambia tutto, Scandicci scala marcia e le ospiti si avvantaggiano fino a +2 (5-7), poi di nuovo sul 10-12; Gaspari chiama time out, Franklin e Kate pareggiano ma Perugia torna di nuovo avanti (13-15) con Williams che buca più volte il muro, e si porta per la prima volta a +3 (14-17) costringendo il tecnico a chiamare nuovamente la squadra a sé. Ma senza esito perché alla Savino si è spenta la luce e Perugia firma meritatamente il 2-1.

Quarto set: è ancora Perugia con una Williams imprendibile (top scorer, 24 punti 4 ace e 1 muro) a tenere in mano il gioco, Scandicci è irriconoscibile. Sul 21-21 Weitzel manda in rete la battuta (21-22), Kate con rabbia riagguanta il pari e sul 25-25 Perugia torna avanti con l’errore di Skinner che subito dopo, però pareggia. La Savino alla fine vince con l’ace di Kate (MVP. 22 punti, 2 ace, 2 muri) e il muro di Weitzel.

Franco Morabito

© Riproduzione riservata

