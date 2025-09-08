Beach Volley. L’umbra Dalila Villano ha diretto l’ennesima gara che assegna lo scudetto

PERUGIA – All’apice della stagione estiva di beach volley arrivano altre notizie che danno lustro al settore arbitrale umbro. All’epilogo del campionato italiano è stata accolta con grande soddisfazione la designazione a primo arbitro della finalissima femminile della ternana Dalila Villano che ha diretto così l’ennesima gara che assegna lo scudetto tricolore. Per il fischietto trentatrenne è una conferma della qualità che da oltre un decennio la mantiene ai massimi livelli della disciplina. Tanti i complimenti ricevuti dall’ambiente delle schiacciate che la porta come esempio di serietà e professionalità.

In campo, invece, non è andata altrettanto bene agli atleti umbri che non sono riusciti ad entrare nel tabellone principale dove in palio c’erano ben 20mila euro di montepremi. Nel torneo delle donne la derutese Rachele Mancinelli, che gioca in coppia con Eleonora Sestini, si è fermata alla fase a gironi rimediando due sconfitte per due a zero. Nel torneo degli uomini i perugini Francesco Margaritelli ed Alessandro Marta non hanno passato la fase delle qualifiche e sono stati superati al tie-break dopo essere andati in vantaggio di un set.