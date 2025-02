Beach volley. Zaytsev ci ripensa, basta con la sabbia

Zaytsev ci ha ripensato. Nel podcast "Bv On The Road – Le voci del beach volley italiano" condotto dall’ex-azzurra Giulia Momoli e ascoltabile su Spotify, Daniele Lupo ha affermato che l’ex schiacciatore della Lube avrebbe deciso di non proseguire con il beach volley e dedicarsi solo al volley indoor. Un drastico cambio di posizione nemmeno un anno dopo il tuffo sulla sabbia, eravamo a maggio, con annesse conferenze stampa e annunci sulla volontà di fare coppia per provare il sogno olimpico 2028 (tra l’altro vincendo subito a settembre il titolo italiano). Forse pure la componente economica ha avuto il suo peso, il beach non può garantire allo "zar" le stesse entrate che ad esempio ha ora in Turchia con il Galatasaray, ma a questo punto Lupo si ritrova senza compagno azzurro e con un anno perso o quasi.