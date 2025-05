Beatrice Gardini convocata per il collegiale della Nazionale Seniores B

PERUGIA - Un’altra grande soddisfazione per Beatrice Gardini, schiacciatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia, che, dopo lo stage dello scorso aprile, è stata ufficialmente convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo anche per il collegiale della Nazionale Seniores B in preparazione alle Universiadi 2025. La convocazione, firmata dal Commissario Tecnico Julio Velasco, prevede il raduno delle atlete presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano dal 12 al 16 maggio. Si tratta di un’importante tappa di avvicinamento alla prestigiosa manifestazione internazionale universitaria, che quest’anno vedrà l’Italia tra le protagoniste. Gardini, atleta classe 2003, è reduce da una stagione di grande crescita con la maglia delle Black Angels e la chiamata in azzurro rappresenta un riconoscimento al suo impegno e una nuova opportunità per mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale. Insieme a lei, ci saranno altre 14 atlete provenienti da club di Serie A1 e A2, selezionate per formare un gruppo competitivo sotto la guida di uno staff tecnico di alto livello. Tra gli allenatori figurano Carlo Parisi e Massimo Bellano, mentre il supporto medico e atletico sarà garantito da un team di professionisti di livello assoluto. Per Gardini e le altre ragazze, questo collegiale sarà l’occasione per consolidare l’intesa e dimostrare il proprio valore in vista della selezione definitiva per le Universiadi.