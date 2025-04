Begüm Kaçmaz: la giovane promessa turca approda a Il Bisonte

È ancora giovanissima ma ha già bruciato molte tappe. Begüm Kaçmaz è la nuova centrale de Il Bisonte che in quel ruolo va ad aggiungersi ad Acciarri e alla serba Maleševic. Nata ad Ankara, 18 anni da tre giorni, è la prima giocatrice turca nella storia del club e alla sua prima esperienza all’estero. Cresciuta nel vivaio del VakifBank, una delle squadre più forti di Turchia, ha alle spalle due stagioni nella massima divisione (una col VakifBank, l’altra col Besiktas) e si è già imposta all’attenzione internazionale con le Nazionali giovanili partecipando nel 2021, a soli 14 anni, agli Europei under 16 e ai Mondiali under 18; l’anno dopo conquista l’argento sia agli Europei under 17 (miglior centrale e miglior muro) che ai Mondiali under 19 (ancora miglior centrale). Nel 2023/24 debutta in prima squadra nel VakifBank vincendo la Supercoppa di Turchia e l’oro agli Europei under 20. Il suo ultimo campionato l’ha disputato col Besiktas, da lì il suo approdo a Il Bisonte che ha bruciato la concorrenza sul tempo.

"Sono emozionata e onorata di venire a giocare in un club che ha una storia importante - confessa -. Altro motivo della mia decisione è la qualità del campionato italiano, uno dei migliori al mondo e per me l’ambiente perfetto per crescere. Sarà la mia prima volta fuori dalla Turchia, quindi è un grande passo, soprattutto a 18 anni, ma sono pronta e piena di motivazioni. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e aiutare la squadra a concludere la stagione nel miglior modo possibile".

f. m.