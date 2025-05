Bianca Farriol: Nuova Centrale della CBF Balducci per la Serie A1

"Mantenere la CBF Balducci in serie A1: è il mio obiettivo individuale e di squadra". Sono le prime parole pronunciate dalla centrale argentina Bianca Farriol, classe 2001 per 187 cm di altezza, all’annuncio della società maceratese del suo ingaggio. "È l’occasione – aggiunge – per maturare tanta esperienza in questo campionato e, magari, provare a puntare a entrare nei playoff".

Il secondo colpo di mercato del club è una nazionale argentina che vanta diverse esperienze a livello internazionale, ha infatti partecipato all’Olimpiade di Tokyo e ha giocato nei massimi campionati di Grecia e Francia disputando la Champions, la Cev Cup e la Challenge Cup, cioè le tre Coppe europee. Nelle ultime due stagioni Farriol ha vestito la maglia dell’Olympiacos, conquistando in quella appena conclusa scudetto, Coppa di Grecia (bis della vittoria del 2024) e Supercoppa, vincendo anche la classifica dei muri con 90 punti a segno nel fondamentale.

Nelle tre annate precedenti (dal 2020 al 2023), la forte centrale argentina è stata protagonista del campionato francese con il Béziers, con cui ha vinto la Coppa di Francia 2023. La sua carriera nei Club è iniziata nel campionato argentino, con la casacca del San Lorenzo. Con la maglia della "Las Panteras" della Nazionale argentina, che veste sin dalle giovanili, vanta anche la doppia vittoria nella Coppa Panamericana 2023 e 2024, ha conquistato pure i riconoscimenti di MVP e di Miglior centrale nell’ultima edizione. Con la Nazionale albiceleste anche un argento (2023) e un bronzo (2021) nel Campionato sudamericano per la nuova centrale arancionera.

"Ho scelto Macerata – dice la giocatrice – perché conoscevo già il Club, grazie anche a Daniela Bulaich (alla CBF Balducci lo scorso anno), mia compagna di Nazionale, la proposta dei dirigenti mi ha convinta fin da subito. Mi ha colpito il lavoro professionale che viene svolto con lo staff tecnico, l’ottima organizzazione della società e il calore dei tifosi. Sono emozionata per questa nuova avventura: forse molte giocatrici vorrebbero essere al mio posto, e l’unica cosa che posso dire è di essere fortunata che sia toccato a me. Penso di poter portare alla mia nuova squadra il bagaglio di esperienza accumulato con la Nazionale, con cui ho partecipato pure ad un’Olimpiade, con una squadra forte come l’Olympiacos e con altre ancora, giocando anche in varie Coppe europee".

Nei prossimi giorni sono attese le ufficializzazioni in questo reparto della statunitense Emma Clothier e della diciottenne Ludovica Sismondi, poi ci sarà la conferma di Alessia Mazzon.