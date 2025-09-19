Biancorossi protagonisti ai Mondiali. Vanno avanti i nazionali della Lube. Nikolov ha trascinato la Bulgaria

Proprio un attacco di Giovanni Maria Gargiulo, uno dei tre giocatori della Lube presenti in Nazionale, ha sancito ieri il successo per 3-0 dell’Italia sull’Ucraina. Vittoria netta e vittoria che serviva per avanzare agli ottavi di finale del Mondiale in corso nelle Filippine. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha schierato tutti e tre i biancorossi, oltre a Gargiulo anche i titolarissimi Fabio Balaso e Mattia Bottolo e i nostri azzurri hanno fatto il loro dovere di campioni in carica. Non hanno fortunatamente imitato la Francia bi-campione olimpica che invece ha perso 3-2 per mano dell’Argentina ed è stata così estromessa dall’importante competizione. Una figuraccia per Ngapeth e compagni. E non l’unica clamorosa sorpresa perché il Giappone è stato fatto fuori già dopo due incontri e ieri è maturata anche l’eliminazione del Brasile. I verdeoro hanno perso 3-0 con la Serbia e poi sono stati condannati dalla vittoria della Cechia sulla Cina. Il Brasile, per inciso, veniva da sei edizioni sempre a medaglia e mai aveva chiuso un Mondiale fuori dalle migliori 16….

Tornando alla Francia, la sconfitta dei blues significa che domenica negli ottavi l’Italia se la vedrà appunto con l’Argentina. La Lube ha fatto l’en plein, settebello: tutti i suoi sette atleti impegnati nella rassegna iridata giocheranno le gare da dentro o fuori del campionato iridato! Finora perfetta la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini. I balcanici si sono aggiudicati il loro girone precedendo la Slovenia e proprio Aleksandar Nikolov è stato trascinatore tanto da risultare il secondo cannoniere dei Mondiali con 71 punti, due in meno di Reggers. La Bulgaria affronterà il Portogallo. Il nuovo opposto Pablo Kukartsev non è stato così determinante nel clamoroso 3-2 dell’Argentina sulla Francia ma addirittura svetta a muro. Ha stampato 10 block, nessun martello ne ha fatti altrettanti e solo il finlandese Tyynismaa ne ha saputi fare di più. Domenica "Kuka" sarà, come detto, rivale dell’Italia.

Wout D’Heer invece è già stato avversario dei nostri nell’affermazione 3-2 del Belgio di martedì, anche se è entrato dalla panchina. Adesso il Belgio se la vedrà con la sorprendente Finlandia. Infine anche il cecchino del servizio, Khanzadeh Hossein Poriya, è agli ottavi. Il suo Iran (allenato da coach Roberto Piazza) ha sconfitto a fatica 3-2 le Filippine grazie anche ai 22 punti dello schiacciatore e negli ottavi si misurerà contro la Serbia. Poriya ad appena 21 anni è terzo nella graduatoria degli ace dietro l’olandese Michiel Ahyi e il turco Efe Mandiraci.