Big match all’Eurosuole Forum. Lube, all’attacco dell’Itas Trentino. In scena una sfida tra fuoriclasse

Serata di brividi in anticipo oggi all’Eurosuole Forum, dove alle 20.30 si accendono i riflettori per Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino. In programma il big match della terza giornata di SuperLega e primo dei cinque turni infrasettimanali di questo 81° campionato di A1. In diretta su Rai Sport andrà in scena il remake dell’ultima finale scudetto, vinta dai dolomitici in quattro gare, festeggiando il sesto tricolore proprio a Civitanova (prima società a riuscirci). Rispetto ad allora gran parte degli interpreti sono rimasti gli stessi e parliamo di stelle, già da mesi invece Trento aveva deciso di cambiare la guida tecnica: Soli ora allena l’ambiziosa Verona mentre i gialloblu si sono affidati a Mendez, tecnico argentino che è stato commissario tecnico della nazionale albiceleste al Mondiale e che per la prima volta si cimenta con l’Italia dopo tante e vincenti esperienze in giro per il mondo.

L’Itas viene a Civitanova dopo aver ottenuto due vittorie nelle prime due uscite, unica formazione di SuperLega capace di non perdere nemmeno un parziale. Senza Lavia infortunato, è Ramon lo schiacciatore titolare, mentre l’altro ex Cisterna Faure è l’opposto (la riserva l’ex biancorosso Garcia Fernandez). Ovviamente il pericolo pubblico numero uno resta Michieletto, Mvp del Mondiale, Mvp delle finali tricolore 2025 e protagonista di un 12/12 nella partita inaugurale di regular season.

La Lube invece arriva alla sfida numero 108 dopo la sconfitta 3-2 domenica al tie-break a Perugia. Uno stop tra alti e bassi come è naturale accada ad inizio stagione, di buono sicuramente lo spirito combattivo che ha portato i ragazzi di Medei a recuperare gli svantaggi sull’1-0 e 2-1, nonché all’interno dei set pari. Il sestetto dovrebbe essere lo stesso già visto all’opera nelle prime due uscite. Sarà la prima di due gare consecutive in casa, domenica infatti la Lube ospiterà Cisterna nel canonico orario delle 18.

Le probabili formazioni Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo; centrali Gargiulo e D’heer; libero Balaso. A disposizione Orduna, Kukartsev, Poriya, Duflos-Rossi, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei. Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Faure; schiacciatori Ramon e Michieletto; centrali Flavio e Torwie; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia Fernandez, Giani, Bristot, Sandu, Bartha, Pesaresi. All. Mendez.