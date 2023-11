Big match in Brianza. Monza aspetta Piacenza. La gara da non sbagliare

La Mint Vero Volley Monza sarà protagonista del posticipo della settima giornata della Superlega, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. All’Opiquad Arena i brianzoli, dopo aver esordito in Challenge Cup con un successo al tie-break in casa dello Sporting, si troveranno davanti un’altra big che in classifica ha solo un punto pià di loro. In caso di vittoria piena quindi ci sarebbe il sorpasso per i ragazzi di Eccheli che ha ancora un rammarico legato a giovedì sera: "In Porrogallo è stata una gara che ci siamo complicati da soli sbagliando l’approccio iniziale. Siamo stati però bravi a recuperare nel finale del primo set sfruttando l’inerzia creata. Gli avversari sono stati abili a tornare sotto però e sfruttare le nostre ingenuità nel terzo gioco. Da lì la partita è cambiata diventando una battaglia, con il palazzetto che si è acceso. Abbiamo commesso qualche ingenuità alla fine del quarto parziale che ci ha portato poi al tie-break. Con Piacenza sarà una partita durissima - ha aggiunto sulla sfida in programma all’Opiquad Arena di Monza, alle ore 20.30 -. Speriamo di recuperare fisicamente qualche giocatore che ha avvertito qualche sintomo influenzale".

Andrea Gussoni