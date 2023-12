Bisonte Firenze in trasferta contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Dopo Novara, dove malgrado la sconfitta ha disputato una grande partita, nella decima giornata di campionato il Bisonte Firenze è chiamato oggi a una nuova trasferta, questa volta nelle Marche, dove con inizio alle 17 affronterà una Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia assai motivata dalla vittoria della scorsa settimana contro Trentino. Le due formazioni distano appena due punti in classifica: 12, col settimo posto per le fiorentine; 10, e decimo posto per il Vallefoglia. Entrambe, quindi, puntano a vincere anche per garantirsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

"La partita – afferma Carlo Parisi - si presenta molto complicata, la Megabox gioca bene ed è sempre molto organizzata a muro-difesa, come tutte le squadre di Pistola. Noi dobbiamo ripartire dalla prestazione di Novara, considerandola come una svolta nel nostro campionato: le ragazze devono prendere coscienza delle proprie potenzialità e avere più fiducia". Nella squadra marchigiana giocano tre ex bisontine: l’olandese Laura Dijkema e Alice Degradi, entrambe a Firenze dal 2018 al 2020 e Sara Panetoni, dal 2020 fino alla passata stagione. Questo il probabile sestetto di Pistola: Dijkema in palleggio, Mingardi opposto, Mancini e la serba Aleksic al centro, Degradi e Gardini in banda; Panetoni (2000) libero. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv.

f.m.