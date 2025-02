Bivio Champions League. Allianz, missione turca

Dopo la battaglia contro la Sonepar Padova in Superlega, l’Allianz Milano si prepara a un’altra sfida ostica: in palio i quarti di finale di Cev Champions League. I meneghini, alla prima storica partecipazione nella massima competizione europea in virtù del secondo posto nel proprio girone, per sognare in grande devono superare i turchi dell’Halkbank Ankara nella doppia sfida dei playoff. La squadra che riuscirà a ottenere il pass per la fase successiva dovrà affrontare la formazione polacca del Pge Projekt Varsavia di Kewin Tillie, che ha vinto con un percorso netto la Pool A. La prima sfida è in programma oggi alle 17 ora locale (le 15 in Italia) e il ritorno è invece fissato per martedì 25 febbraio, alle 20.45, tra le mura dell’e-work Arena di Busto Arsizio dove si è già disputato il match di andata contro i polacchi dell’Aluron Warte Zawiercie, che hanno invece chiuso la Pool C da primi. La formazione di coach Roberto Piazza, partita lunedì alla volta della Turchia, dovrà giocare meglio di quanto fatto contro Padova, con meno cali di tensione e soprattutto con molti meno errori dai 9 metri (contro i patavini sono stati 25). Servirà tutta l’esperienza di uno degli ex, Matey Kaziyski, la forza di Yacine Louati e le diagonali di Ferre Reggers (nella foto), oltre che l’apporto dei centrali. I turchi, in campionato, sono secondi in classifica alle spalle dello Ziraat Bankasi e reduci dal successo per 3-0 contro l’Akkus Bld. Tra le fila della formazione dell’Anatolia ci sono vecchie conoscenze italiane: Yoandy Leal, schiacciatore per anni nel campionato italiano e alla prima esperienza lontano dal Bel Paese dal 2018 e Dick Kooy (ex Trento).

"Questa è la parte più bella della stagione in Champions League – analizza il centrale Edoardo Caneschi, MVP nel match di domenica scorsa –. Sarebbe bello passare e andare ai quarti, dobbiamo fare una gran partita all’andata e poi giocarci il tutto per tutto a Busto, sperando di partire da una vittoria". Non è da dimenticare, inoltre, che dopo l’incontro di Ankara, Milano avrà pochissimo tempo per preparare la partita contro la Sir Susa Vim Perugia, domenica alle 18 in terra umbra. L’Allianz, per il momento, è ancora in Champions e può migliorare ulteriormente il proprio piazzamento in campionato. Mancano solo tre giornate e i meneghini sono sesti, con Verona davanti per quoziente set, ma a soli tre punti dal quarto posto di Piacenza.