Black Angels, la carica di Turlà

Si è archiviata un’altra settimana di lavoro, seguita da due giorni di riposo (sabato e domenica), al termine di un programma intenso fatto di pesi, allenamenti tecnici e piscina. Le ragazze della Bartoccini Mc Restauri Perugia lavorano seriamente per arrivare nella condizione migliore al debutto in serie A1 femminile.

Tra le protagoniste di questa fase iniziale c’è sicuramente la nuova palleggiatrice Sofia Turlà, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per il nuovo ambiente: "Io mi trovo molto bene. Perugia è davvero molto carina, sono già andata in centro a visitare un po’ la città. La palestra è bellissima, si lavora molto bene qui. Ancora siamo solo all’inizio, pian piano vedremo come andrà anche con le prime amichevoli. Ad ogni modo stiamo spingendo tanto per cercare di creare il nostro sistema di gioco e ognuno sta dando il meglio di sé. Sono molto felice di aver ritrovato Benedetta Bartolini, visto che abbiamo iniziato a giocare insieme, quando avevamo 15 anni, per me è come se non fosse mai passato del tempo".

La settimana che entra sarà incentrata inizialmente sulla tecnica perché la squadra comincerà a testarsi sul campo nelle tradizionali amichevoli precampionato. Una verifica alla settimana è stata inserita nel calendario programmato dalla dirigenza perugina, il 4 settembre a Cervia è previsto il primo allenamento congiunto della stagione contro la neopromossa San Giovanni in Marignano (A1).

Dopo il primo test le magliette nere avranno altri impegni, il 10 settembre in trasferta contro Scandicci; il 17 settembre in casa contro Scandicci; il 21 settembre tra le mura amiche contro Firenze. Le umbre parteciperanno il 27 e 28 settembre alla 1ª edizione del Memorial Simonetta Avalle a Roma insieme a Roma (A2), Messina (A2) e Firenze (A1).

Alberto Aglietti